Блогер и телеведущая Виктория Боня опубликовала новый ролик, в котором объяснила цель своего резонансного видеообращения к президенту России Владимиру Путину. Она также призвала журналистов «не выкручивать» из своего заявления «того, чего нет» и заверила, что не намерена становиться «каким-то там оппозиционером».

Боня рассказала о повышенном внимании к себе журналистов после нашумевшего обращения к Путину, однако заявила, что не будет давать интервью и «не предаст» Россию.

Блогер отметила, что ежедневно получает «тысячи сообщений» с просьбами о помощи, в ответ на которые «просто невозможно молчать».

Она пояснила, что своим обращением к президенту хотела лишь «подсветить ситуацию, чтобы было решение этой ситуации». В частности, по мнению телеведущей, «не все силы были выделены» на борьбу с последствиями выбросов мазута в Анапе.

«И как я это вижу: человек, который ответственен за этот регион, не справляется со своими задачами, но приходит и рассказывает другую историю. <…> В Дагестане страшная происходит история, как можно было об этом не сказать?» — заявила Боня.

Внимание президента на ситуацию вокруг блогеров Виктории и Артема Чекалиных Боня, по ее словам, хотела обратить потому, что «другие люди получают гораздо меньший срок за гораздо большие финансовые преступления».

«Я свою страну люблю, я ее не предам. Я за страну, за народ. И мне больше сказать нечего. Я не оппозиционер какой-то там, не была им и не собираюсь им быть. <…> Цель только в том, чтобы у нас все было хорошо», — заключила Боня.

В обращении к Путину блогер заявила, что чиновники «врут» ему о происходящем в России, потому что «боятся» главу государства. Боня раскритиковала блокировку соцсетей и мессенджеров, массовый забой скота в Новосибирской области, а также реакцию чиновников на наводнение в Дагестане и выбросы мазута в Анапе.

Кроме того, телеведущая указала на проблемы у бизнеса из-за запрета на рекламу в заблокированном Instagram* и назвала «показательной поркой» семилетний срок блогеру Чекалину по делу об отмывании денег. Спустя сутки ролик Бони набрал несколько миллионов просмотров, свыше 970 тыс. лайков и около 60 тыс. комментариев.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена