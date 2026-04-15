Блогер Виктория Боня в видеообращении к президенту России Владимиру Путину обвинила подчиненных главы государства в том, что они из страха «врут» ему о происходящем в стране. Ролик за сутки набрал несколько миллионов просмотров и сотни тысяч лайков. Как на заявление Бони отреагировали депутаты, военкоры, юристы и представители бизнеса — в материале RTVI.

Боня в своем видео высказалась на темы, о которых, по ее словам, президенту «ни один губернатор не скажет»: о наводнениях в Дагестане, выбросах мазута в Анапе, массовом забое скота в Новосибирской области, блокировках Рунета и уголовном преследовании блогеров Валерии и Артема Чекалиных.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с «Абзацем» раскритиковал действия Бони, заявив, что блогеры готовы «за сотню лайков рисковать не только чужими, но и своими жизнями». Он не пояснил, в чем заключается риск.

Депутат добавил, что Боня живет в Монако, откуда «последствия наводнения в Дагестане, конечно, видны лучше». Шолохов также предположил, что блогер записала свое обращение в корыстных целях. «Нет такого, чего не совершит капиталист за 300% прибыли. Тем более сидя в Монако и уже рассчитав, на что эту прибыль потратить», — сказал он.

Военный блогер Сергей Колясников, автор телеграм-канала Zergulio, назвал обращение Бони «первыми плодами идиотских блокировок и изоляции». Он обратил внимание, что блокировка Instagram* в России не помешала ролику Бони набрать миллионы просмотров, а также указал на отсутствие «сопоставимых» лидеров общественного мнения и ресурсов для того, чтобы «уравновесить» ситуацию.

«Можно надеть себе бумажный пакет на голову и верить, что ты изолировался и ни для кого недоступен. Но это иллюзия. И главное — люди не хотят бумажный пакет и Lada Vesta за 3 млн рублей. Сеть — это окно в мир, одна из немногих оставшихся отдушин», — написал Колясников.

Военный телеграм-канал «Два майора» назвал активную реакцию пользователей на обращение Бони к Путину «наглядным примером, как информационное поле русского сегмента богомерзкой инсты* было сдано врагу без боя». Канал также задался вопросом, кто будет «контраргументировать слова Бони, разъяснять народу политику партии и призывать к чему-либо», если Instagram* официально заблокирован в России.

Аккаунт, позиционирующий себя как официальная страница сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка», оставил под постом Бони комментарий с критикой ограничений интернета. В сообщении говорится, что пользователи соцсетей «без приказов и указаний» собрали «больше полумиллиарда рублей» на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане, тогда как на блокировки и ограничения в Рунете тратятся «десятки миллиардов».

«Получается странная картина: там, где государство видит угрозу, люди видят возможность помочь. Там, где тратят миллиарды на запреты, люди собирают сотни миллионов на спасение», — говорится в комментарии.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена