Демократы в Палате представителей хотят объявить импичмент министру войны (прежде он назывался министром обороны) США Питу Хегсету. 15 апреля они внесли резолюцию, которая включает в себя шесть статей обвинения, в том числе удары по Ирану и атаки по судам в Карибском море.
Статьи, обозначенные в документе, звучат так:
- Несанкционированная война против Ирана и безрассудное создание угрозы для военнослужащих США;
- Нарушения законов о вооруженных конфликтах и целенаправленные нападения на мирных жителей;
- Небрежность и безрассудное обращение с конфиденциальной военной информацией;
- Препятствование надзору со стороны Конгресса;
- Злоупотребление властью и политизация вооруженных сил;
- Действия, дискредитирующие Соединенные Штаты и их Вооруженные силы.
Как отмечают авторы резолюции, Пит Хегсет «санкционировал, попустительствовал или не предотвратил» операции в Иране, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушению гражданской инфраструктуры в Иране. В частности, в обвинениях фигурирует удар по школе для девочек в иранском Минабе, в результате которого погибли до 180 человек, а также атаки по судам в Карибском море, на которых, по мнению Вашингтона, перевозили наркотики.
Без внимания не остался и скандал с мессенджером Signal в 2025 году. Тогда Хегсет в незащищенном чате поделился данными о военной операции в Йемене. В том чате оказался главред журнала Atlantic Джеффри Голдберг, который впоследствии опубликовал скрины переписки.
Член Палаты представителей от Аризоны и одна из авторов резолюции Яссамин Ансари заявила, что Пит Хегсет не следовал своей присяге Конституции США.
«Он совершил военное преступление в Иране, напав на школу, в результате чего погибло более 160 детей. Поэтому нам нужно не только положить конец этой войне, но и привлечь к уголовной ответственности всех сотрудников администрации США, которые могли совершить военные преступления», — подчеркнула она.
Чтобы глава Пентагона покинул свой пост в результате импичмента, его кейс должен пройти несколько этапов. Сначала идет инициация импичмента в Палате представителей, как правило, его выдвигают члены оппозиционной партии. Потом начинается расследование в профильных комитетах нижней палаты Конгресса — там собирают доказательства и заслушивают показания свидетелей. Далее идет голосование в Палате представителей, где необходимо простое большинстве. Так официально объявляют импичмент. После его дело переходит в Сенат, где ведется судебное разбирательство, а потом — финальное голосование. Для того, чтобы отстранить министра от должности, нужно 2/3 голосов сенаторов.