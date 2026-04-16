Демократы в Палате представителей хотят объявить импичмент министру войны (прежде он назывался министром обороны) США Питу Хегсету. 15 апреля они внесли резолюцию, которая включает в себя шесть статей обвинения, в том числе удары по Ирану и атаки по судам в Карибском море.

Статьи, обозначенные в документе, звучат так:

Несанкционированная война против Ирана и безрассудное создание угрозы для военнослужащих США;

Нарушения законов о вооруженных конфликтах и ​​​​целенаправленные нападения на мирных жителей;

Небрежность и безрассудное обращение с конфиденциальной военной информацией;

Препятствование надзору со стороны Конгресса;

Злоупотребление властью и политизация вооруженных сил;

Действия, дискредитирующие Соединенные Штаты и их Вооруженные силы.

Как отмечают авторы резолюции, Пит Хегсет «санкционировал, попустительствовал или не предотвратил» операции в Иране, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушению гражданской инфраструктуры в Иране. В частности, в обвинениях фигурирует удар по школе для девочек в иранском Минабе, в результате которого погибли до 180 человек, а также атаки по судам в Карибском море, на которых, по мнению Вашингтона, перевозили наркотики.

Без внимания не остался и скандал с мессенджером Signal в 2025 году. Тогда Хегсет в незащищенном чате поделился данными о военной операции в Йемене. В том чате оказался главред журнала Atlantic Джеффри Голдберг, который впоследствии опубликовал скрины переписки.

Член Палаты представителей от Аризоны и одна из авторов резолюции Яссамин Ансари заявила, что Пит Хегсет не следовал своей присяге Конституции США.

«Он совершил военное преступление в Иране, напав на школу, в результате чего погибло более 160 детей. Поэтому нам нужно не только положить конец этой войне, но и привлечь к уголовной ответственности всех сотрудников администрации США, которые могли совершить военные преступления», — подчеркнула она.