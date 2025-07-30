Глава Пентагона Пит Хегсет в частном порядке обсуждает идею баллотироваться на пост губернатора штата Теннесси в следующем году, утверждают два источника NBC News. Это может привести к серьезным кадровым обстановкам в Минобороны, поскольку военное ведомство запрещает гражданским служащим баллотироваться на политические должности, отмечает телеканал.

Один из собеседников NBC News рассказал, что разговаривал с Хегсетом о его потенциальном переходе на другую должность в течение последних трех недель. По его словам, это был «не просто обмен идеями», а серьезная беседа. Обсуждения касались реалий предвыборной кампании, предъявляемых кандидатам требований и шансов Хегсета на победу.

При этом из беседы с главой Пентагона было неясно, решится ли он на этот шаг, указывают источники. Кроме того, есть требования к кандидатам, которым Хегсет может не соответствовать, сообщает NBC News.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл назвал информацию NBC «фейковыми новостями». Он считает, что у канала «вымышленные источники, или репортеров обманули».

«Госсекретарь Хегсет по-прежнему сосредоточен исключительно на службе при президенте Трампе и продвижении миссии ”Америка прежде всего» в Министерстве обороны», — заверил Парнелл.

Также опровергают намерение Хегсета участвовать в предвыборной гонке и другие, близкие к нему люди. Неназванный источник на прошлой неделе спросил главу Пентагона о его намерениях, тот якобы «очень четко дал понять», что не собирается баллотироваться, и отрицал, что даже рассматривает такую возможность.

Пит Хегсет — бывший офицер Национальной гвардии и ведущий программы Fox News. Как отмечает NBC News, в 2012 году он баллотировался в Сенат США от своего родного штата Миннесота, но снял свою кандидатуру после проигрыша на праймериз Республиканской партии.

Отставка Хегсета обсуждается не впервые. После его назначения на пост главы Пентагона в сети распространилась информация о финансовых махинациях, употреблении алкоголя и сексуальных домогательствах с его стороны. Все обвинения глава Хегсет отрицал.

Еще один скандал произошел из-за мессенджера Signal, где Хегсет в незащищенном групповом чате поделился информацией о военной операции в Йемене. Также NBC News напоминает, что глава Пентагона трижды приостанавливал оказание помощи Украине, но Белый дом отменял эти решения, сообщает NBC News.

Президент США Трамп публично заявил, что он по-прежнему доверяет Хегсету, хотя в частном порядке он иногда выражал недовольство им, утверждает канал. Издание Politico писало, что американский глава и его ближайшее окружение поддерживают Хегсета.