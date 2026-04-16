Немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) в случае победы на выборах в Саксонии-Анхальт обещает выслать украинских беженцев, отменить антироссийские санкции и давать бесплатные уроки русского языка. Об этом сообщает Metro со ссылкой на предвыборную программу партии.

Ведущий кандидат AfD Ульрих Зигмунд заявил, что они выступают за «последовательные депортации». В манифесте содержится призыв к «реэмиграции» — высылке иммигрантов и беженцев, включая украинцев, обратно в их страны.

Партия также обещает отменить все санкции против России, называя нынешнюю антироссийскую политику правящих партий не соответствующей интересам Германии и разделяющей Европу. В рамках курса на сближение с Москвой AfD планирует ввести бесплатные уроки русского языка.

«Нынешняя антироссийская политика правящих политических партий не отвечает интересам Германии. Она разделяет Европу», — говорится в предвыборной программе AfD.

В прошлом месяце немецкие власти выразили обеспокоенность, что члены AfD могут передавать Москве или Пекину конфиденциальную информацию, включая военные и разведывательные данные.

В 2025 году стало известно, что власти ФРГ разрабатывают план на случай противостояния с Россией в рамках возможного вооруженного конфликта. Недавно посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф заявил RTVI, что в Берлине не исключают сценарий, при котором немцам придется использовать гражданские бункеры для защиты от предполагаемого вторжения России.