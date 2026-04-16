Если операторы связи в России действительно подписали мораторий на расширение каналов связи в Европу ради борьбы с VPN, то пользователи рискуют столкнуться с массовым замедлением интернета. Таким мнением в беседе с RTVI поделился эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

16 апреля РБК со ссылкой на источники сообщил, что около 20 компаний — владельцев зарубежных каналов связи, в том числе «Транстелеком», МТС, «ВымпелКом», «Т2 Мобайл» и другие — на одном из недавних совещаний с главой Минцифры Максутом Шадаевым подписали мораторий на аренду и ввод в эксплуатацию новых каналов в западном направлении. Логика регулятора, по данным источников издания, в том, что трафик VPN-сервисов выглядит для операторов как зарубежный, и при дефиците пропускной способности операторы сами начнут его фильтровать или сделают доступ к зарубежным сервисам платным. Кроме того, власти рассчитывают, что мораторий вынудит иностранные компании переносить серверы на территорию России.

Мясоедов отметил, что подобный метод выглядит как «ковровая бомбардировка».

«Если из-за борьбы с какими-то точечными нарушениями регуляторики будут полностью блокироваться или замедляться те каналы связи, через которые идут вполне легальные, полезные и нужные нашему рынку и экономике данные, мы просто рискуем начать двигаться в сторону “суверенного интернета”», — предупредил он, добавив, что это не в интересах страны.

Сейчас, продолжил IT-эксперт, обсуждается идея замедления физических каналов, через которые проходит трафик от зарубежных порталов, где расположены сервисы VPN, шлюзы и пакеты данных, зашифрованные протоколами и направляющиеся к прокси-сайтам.

«Но это приблизительно как сказать: “Давайте откажемся от автомобилей, потому что ими пользуются преступники”. Ну да, преступники перестанут автомобилями пользоваться. Но только ведь все начнут на лошадях ездить», — уточнил собеседник RTVI.

Мясоедов добавил, что если на российских провайдеров это может оказать влияние, то убедить зарубежные компании перенести серверы в Россию из-за замедления трафика — это своего рода антиутопия: «По той причине, что это сопряжено с колоссальными затратами».

«Если какие-нибудь стриминговые, игровые, рабочие сервисы, интернет-магазины, которые абсолютно легальны в нашей стране, увидят, что трафик замедляется для российских граждан, то большинство из них просто физически не сможет себе позволить выстраивать дополнительную инфраструктуру на территории нашей страны — это не зашито в их PnL [отчет, в котором указаны все доходы и расходы компании за выбранный период — прим. RTVI]», — пояснил Мясоедов.

Привлекать зарубежных игроков, уверен специалист, нужно рыночными методами и преференциями, а не принуждением.

«Понимаете, в таких вещах нужно с трезвой головой смотреть на долю нашего рынка для зарубежных компаний — она не самая большая. И вообще привлекать зарубежных игроков в российский сегмент интернета нужно рыночными методами, предоставляя им какие-то преференции, какие-то интересные условия, а не через какие-то силовые, из-под палки, варианты, потому что так это никогда на свободном рынке не работало и работать не будет», — подчеркнул он.

Рядовые пользователи могут столкнуться с ощутимыми последствиями, объяснил Мясоедов.

«Из-за этих мер могут начать грузиться медленно сайты, могут медленно работать стриминговые сервисы, могут медленно работать или практически вообще не работать игровые сервисы, клауд-вычисления могут начать затормаживаться», — перечислил эксперт.

По его словам, весь интернет, живущий в европейском и американском сегментах, рискует начать тормозить, поскольку является промежуточным узлом.

«У вас дома интернет с какой-нибудь скоростью 500 Мбит или 1 Гбит, а сайт грузится как будто он на GPRS», — привел образный пример Мясоедов.

При этом главной цели — победить VPN — меры могут и не достичь, допустил он.

«Это замедлит VPN, но, во-первых, это не победит VPN, потому что VPN могут маскироваться и под другой трафик, из азиатских стран, например. Ну, тогда начнем замедлять все подряд. Но тогда можно вообще интернет отключить и сделать суверенный российский интернет, и VPN не будет. Но не очень понятно, как их можно вычислить. Да и из-за замедления одного начнет замедляться все другое», — отметил эксперт.

В качестве предостережения он напомнил о прецеденте: пять лет назад, когда Роскомнадзор блокировал «один из мессенджеров», падали целые сегменты мировой паутины.

«Из-за борьбы с VPN, который не является, наверное, самой большой проблемой, которая существует в этом мире, очень надеемся, что не начнут бить по всему остальному», — резюмировал Мясоедов.

Вместе с тем эксперт призвал не противопоставлять бизнес и регулятора. «Операторы связи должны оказывать поддержку, защищать интересы нашей страны надо, но — не зарубая рынок и здравый смысл. Все деловое сообщество сейчас должно совместно выработать компромиссные варианты, которые будут помогать защищать интересы нашей страны, но при этом соблюдать рыночный баланс», — заключил он.