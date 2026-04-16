58-летний инженер из Парижа Ари Ходара купил лотерейный билет почти наугад и через несколько дней выиграл картину Пабло Пикассо. Об этом сообщает ARTnews.

Работа под названием «Голова женщины» (Head of a Woman), созданная в 1941 году гуашью на бумаге, оценивается примерно в 1 миллион долларов. На портрете изображена Дора Маар — французская художница, муза и возлюбленная Пикассо.

До Ходары картина принадлежала международной галерее Opera Gallery, которая продала 120 тысяч билетов по 100 евро (около 117 долларов) участникам из разных стран. Первые 1,2 миллиона долларов от продажи билетов пошли галерее, остальные средства были направлены во французскую организацию Fondation Recherche Alzheimer, занимающуюся исследованиями болезни Альцгеймера.

Благотворительная лотерея под названием «1 Picasso for 100 Euros» была запущена в 2013 году французской журналисткой Пери Кошен. В первом розыгрыше победителем стал 25-летний житель пригорода Питтсбурга, выигравший работу «Человек с котелком» (L’Homme au Gibus) 1914 года. Вырученные средства пошли на строительство ремесленной деревни в Тире — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО на западном побережье Ливана.

Во втором розыгрыше разыгрывалась картина маслом «Натюрморт» (Nature Morte) 1921 года. Победителем стал молодой итальянец (точнее, его мать, купившая билет в качестве рождественского подарка). Вырученные 6 миллионов долларов направили на строительство колодцев и санитарную инфраструктуру в Камеруне, на Мадагаскаре и в Марокко.