В Неаполе из филиала банка Credit Agricole освобождены все 25 заложников, захваченные грабителями. Как сообщает Rete News 24, злоумышленники, ворвавшиеся в отделение на площади Медалье-д’Оро-аль-Вомеро в районе Аренелла, забаррикадировались внутри и удерживали людей несколько часов.

Карабинеры при поддержке пожарных с помощью тарана пробили входную стеклянную дверь и начали переговоры, которые увенчались успехом — заложников отпустили. Однако сами налетчики по-прежнему находятся в здании банка.

Освобожденные рассказали, что лица грабителей были скрыты под масками из папье-маше, изображающими голливудских актеров. Шестеро заложников, среди которых сотрудники и клиенты банка, обратились за медицинской помощью: по словам врачей, серьезных травм у них нет, но сказался сильный стресс.

На месте происшествия работают прокурор Граттери и префект Неаполя Микеле ди Бари, который лично координирует действия сил правопорядка. Правоохранители контролируют периметр, все входы и прилегающую территорию. Ожидается прибытие спецназа карабинеров GIS из Ливорно и профессионального переговорщика.

Переговоры с преступниками продолжаются, силовики пытаются убедить их сдаться. Движение в районе оцеплено, жителей просят не приближаться к месту происшествия. Количество налетчиков и наличие у них настоящего оружия пока не раскрываются.

Полиция не исключает, что грабители могут быть причастны к аналогичным преступлениям в прошлом: ранее в Неаполе уже происходили ограбления банков с использованием масок киноперсонажей.