Мэрия Хельсинки профинансировала как минимум две организации, которые занимаются поиском финских детей для отправки в российский лагерь «Артек» в Крыму, несмотря на санкции ЕС, Великобритании и США. Это выяснила газета Helsingin Sanomat (HS), которая ведет собственное расследование.

Речь идет об ассоциации «Солнечный луч» и детско-юношеском культурном объединении «Пеликан». Обе финские, работают в Хельсинки и получили от города субсидии на «десятки тысяч» евро, говорится в статье.

В частности, ассоциации «Солнечный луч» с апреля 2024 года выделили муниципальную поддержку в сумме €45 тыс. По данным HS, эти деньги пошли на оплату труда троих сотрудников.

Ассоциация получила гранты в том же году, когда начала работу. Как пишет издание, «Солнечный луч» является финским партнером «Артека», который курируют российские власти.

Гендиректор городской службы занятости Аннукка Сорйонен сказала газете, что о связях ассоциации с Россией не было известно на момент принятия решения о субсидировании.

Сама по себе деятельность по поиску детей для отправки в российский лагерь не противоречит условиям субсидирования зарплаты. Но если бы о ней было известно заранее, то это могло бы послужить причиной для отказа, пояснили финские СМИ.

Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов заявил, что город делает все возможное для возврата этих средств. Власти приостановили утверждение всех субсидий на несколько недель, пока проводят пересмотр своих внутренних процедур.

Сазонов пояснил, что сейчас для подачи заявок на субсидии требуется в основном информация общего характера, а город при принятии решений традиционно ориентируется на соискателей работы. Но инцидент с «Солнечным лучом» выявил необходимость более тщательного контроля и за работодателями, указал он.

Градоначальник назвал недопустимым «вербовку детей для использования в российских операциях по оказанию гибридного влияния».

«Ни один евро государственных средств не должен быть использован для этих целей», — подчеркнул Сазонов.

Что касается «Пеликана», то после получения редакционного запроса бухгалтерия компании начала финансовую проверку, а глава совета директоров объявил о своей отставке, пишет HS.

По данным Yle, в августе 2024 года от Финляндии в «Артеке» побывали шестеро детей — все российского происхождения.