Депутат российского происхождения Даниэль Сазонов станет новым мэром Хельсинки, сообщает Yle. Национальная коалиционная партия (НКП), которую представляет политик, победила на муниципальных выборах с 24%.

Как отмечает издание, явка на муниципальные выборы составила 54,2%. В прошлый раз этот показатель был на уровне 55,1%. Десятки тысяч бюллетеней были признаны недействительными — большинство в Тампере, Хельсинки, Оулу, Турку, Эспоо и Вантаа.

Национальная коалиционная партия (НКП) более чем на две тысячи голосов обогнала социал-демократов, сохранив свою позицию «крупнейшей партии в столице» Финляндии. Третье место заняла партия «Финляндский центр», а «Истинные финны» опустились на шестое место — уровень их поддержки ослаб, пишет Yle.

«Каждая листовка стоила того, чтобы ее раздать, каждую беседу следовало провести, чтобы рассказать о линии и видении Коалиционной партии относительно будущего Хельсинки», — прокомментировал победу НКП Сазонов.

Лидер НКП Петтери Орпо отметил, что партия увеличила процент поддержки на муниципальных выборах, назвав произошедшее «впечатляющим успехом».

«Мы обещали финнам, что приведем Финляндию в порядок, даже если это потребует много усилий. Дорогие коллеги из Коалиционной партии, именно эту работу мы проделали, и, несмотря на ежедневную критику и сомнения, наша поддержка остается устойчивой», — подчеркнул он.

Родители Даниэля Сазонова в 1990-х года переехали из России в Финляндию. Будущий политик родился в Хельсинки в 1993 году, в девятилетнем возрасте он отказался от российского гражданства и получил финское. Как пишет IS, Сазонов рассказывал, что истории его близких сформировали у него «очень критическое отношение к Советскому Союзу и России».

В период с 2017 по 2019 год Сазонов работал специальным помощником министра образования Санни Гран-Лаасонен, а в 2020-2021 года занимал пост стратегического менеджера в НКП. После этого Сазонов был избран заместителем мэра Хельсинки по социальным вопросам, здравоохранению и ЧС.

В сентябре 2024 года НКП единогласно поддержала кандидатуру Сазонова на пост главы Хельсинки. Сам политик называл город «процветающим» и указывал на необходимость повышения жизнеспособности и улучшение качества услуг для горожан.

«Хельсинки растет и развивается, но мы должны помнить, что в Хельсинки проживает 675 тыс. человек. Служение гражданам должно быть в центре всего, что мы делаем», — говорил Сазонов.

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что происхождение Даниэля Сазонова не повлияет на отношения России и Финляндии.

«Мэр Хельсинки не является политической фигурой, не он определяет политику этой страны. <…> Мы помним о том, что в Риге довольно долго мэром был русский Нил Ушаков и что ему какие-то шаги удалось реализовать, но в конце концов его «задушили». <…> А депутат Европарламента от Латвии русского происхождения? Против нее всякие уголовные дела возбуждали. Поэтому, я думаю, что это ничего не изменит», — пояснил Светов.

Он добавил, что идеи Сазонова пока неизвестны. К тому же, иногда люди русского происхождения выступают против России, а мэр Хельсинки вряд ли пойдет против актуальной повестки.