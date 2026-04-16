Для медперсонала уже существуют курсы, на которых обучают правильно вести диалог с пациентами, чтобы обошлось без скандалов. Так замглавы думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с RTVI прокомментировал информацию о том, что главе Минздрава Михаилу Мурашко предложили отправлять сотрудников российских больниц на курсы медиации.

Как писал Life.ru, с такой инициативой к Мурашко обратились три профильные организации — в том числе Международная ассоциация медиаторов «Сила диалога». Авторы инициативы предлагают обучать врачей, медсестер и администраторов технике «бескровных» переговоров: как разговаривать с раздраженным пациентом, отделять эмоции от сути претензии и гасить конфликт.

Вице-президент «Силы диалога» Дмитрий Хрулев в разговоре с изданием отметил, что медперсонал ежедневно сталкивается с «раздражением, жалобами, страхом пациентов и жесткими разговорами на фоне очередей, дефицита времени и общей усталости», что порой выливается в скандалы, после которых сотрудники увольняются.

«Речь идет об обучении тому, как спокойно вести разговор с недовольным пациентом, как отделять эмоции от сути претензии, как выявлять реальную причину спора и как доводить беседу до решения без скандала», — пояснил Хрулев.

По его словам, в одном из регионов, где такая практика уже применяется, жалобы сотрудников снизились на 47%, обращения граждан в региональный Минздрав — на 32%, а увольнения по собственному желанию — на 33%.

Куринный заявил RTVI, что ничего принципиально нового инициатива не предлагает.