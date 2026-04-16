В Оренбургской области при задержании разыскиваемого преступника погиб полицейский, еще трое сотрудников получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Как рассказали в ведомстве, силовики приехали в поселок Аккермановка (относится к городу Новотроицк), чтобы задержать мужчину, находившегося в федеральном розыске. Когда они подошли к дому, тот открыл по ним огонь.

«В результате один полицейский погиб, трое получили ранения, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Стрелявший скрылся, сейчас его ищут. Судя по фото в соцсетях, одна из дорог в поселке перекрыта.

В региональном минздраве сообщили ТАСС, что все трое пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии. В ведомстве также рассказали, что помощь оказывали четыре бригады скорой медицинской помощи.

UPD: позднее в МВД уточнили, что подозреваемый в убийстве полицейского — Сергей Басалаев, 1974 года рождения. Также он передвигался на грузовике и может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием, предупредили правоохранители. Полиция попросила всех, кто видел этого человека, связаться с ней.