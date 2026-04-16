В Париже эксгумировали тело убитой в 1991 году 23-летней Софи Нарм, чтобы проверить возможную причастность к ее смерти Доминика Пелико — серийного насильника, осужденного за организацию массовых изнасилований своей жены. Об этом сообщает 20 Minutes.

Эксгумация проводилась на кладбище в Ивелинах в присутствии около тридцати человек: полицейских, экспертов и судьи. Цель процедуры — получить новые образцы ДНК с останков агента по недвижимости, которую изнасиловали и убили во время показа квартиры в 19-м округе Парижа.

Разрешение на вскрытие могилы выдал апелляционный суд Версаля в ноябре 2025 года. Следователей интересуют совпадения между убийством 1991 года и доказанными преступлениями Пелико — попытками изнасилования риелторов в 1999 году в Сене и Марне.

Подозрения связаны с тем, что Пелико, как и убийца Нарм, выбирал для нападений показывающих квартиры девушек и использовал жидкий эфир, чтобы их нейтрализовать.

Он категорически отрицает причастность к гибели Софи Нарм. Эксгумация была инициирована его адвокатом Беатрис Заварро: по ее словам, анализы проб из останков убитой девушки могут «доказать невиновность» ее клиента. Пока в материалах уголовного дела об убийстве риелтора нет проб ДНК, которые позволили бы идентифицировать преступника.

В 2024 году 72-летний Доминик Пелико был приговорен к 20 годам тюрьмы за то, что в течение более 10 лет тайком давал своей жене Жизель сильнодействующие препараты, от которых она впадала в бессознательное состояние, а потом приглашал других мужчин, чтобы те насиловали ее. В общей сложности в процессе участвовали около полусотни фигурантов.

О преступной деятельности Пелико стало известно после его задержания за съемку под юбками у женщин в магазине. По протоколу полиция изъяла компьютер и носители информации у мужчины, чтобы проверить их на предмет наличия других подобных видео и признаков их распространения в Сети. При проверке были обнаружены многочисленные записи изнасилований Жизель Пелико.