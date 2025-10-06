Француженка Жизель Пелико, которую на протяжении нескольких лет насиловал бывший муж и десятки других мужчин, прибыла в суд для слушания апелляции обвиняемого по делу, пишет AFP. Хусаметтин Доган — единственный из 51 обвиняемого по делу, кто решил обжаловать приговор.

72-летняя женщина прибыла 6 октября в суд города Ним на юге страны вместе со своим сыном. По словам адвоката Пелико, она не хотела снова наблюдать за процессом по этому делу, но все же решила приехать на заседание.

«Она будет там, чтобы объяснить, что изнасилование — это изнасилование. Нельзя измерить степень участия в насилии», — рассказала Антуан Камю AFP.

Следствие установило, что 44-летний строитель Хусаметтин Доган впервые связался с бывшим мужем Пелико Домиником в июне 2019 года. В вечер их знакомства в сети, Доган приехал в дом супругов и изнасиловал Жизель. Позже мужчина рассказал, что не считает себя насильником. По его словам, для него это была просто игра

В 2024 году Догана приговорили к девяти годам тюрьмы за изнасилование Пелико. Помимо него тюремные сроки получили еще 50 человек, в том числе и бывший муж жертвы. Он стал первым, кто обжаловал свой приговор по этому делу. Все обвиняемые по делу об изнасиловании Жизель Пелико получили от 3 до 15 лет тюрьмы. Сторонники жертвы заявляли, что суд вынес слишком «мягкие» приговоры.

Экс-супруг Пелико, Доминик на протяжении десяти лет давал жене бензодиазепины (наркотики, имеющие седативный эффект — прим. ред.) и, пользуясь ее состоянием, насиловал. Свои действия он записывал на камеру, а в один момент начал приглашать других мужчин присоединиться к нему.

Со временем между мужчинами сложились извращенные отношения, которые, в частности, привели к тому, что Пелико изнасиловал жену одного из этих своих друзей.

Единомышленников он искал на платформе Сoco.gg, которой неоднократно пользовались для координации преступлений, в том числе сексуализированных. За последние несколько лет французская полиция завела десятки тысяч уголовных дел, в материалах которых упоминается этот сайт.