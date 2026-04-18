Чтобы защитить отечественных производителей шин от зарубежных продавцов, в том числе из Китая, нужно инвестировать в модернизацию российских предприятий. Так лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с RTVI прокомментировал инициативу российских бизнесменов, обратившихся в ЕЭК с предложением установить ввозные таможенные пошлины на автопокрышки на уровне около 30%.

«Ситуация типичная для многих отраслей: наши предприятия, задушенные налогами, тарифами монополий и ключевой ставкой, оказываются в неравных условиях с зарубежными, прежде всего китайскими компаниями. Они проигрывают конкуренцию и требуют защитить пошлинами, тем самым спровоцировав подорожание импортной продукции. Но этот выход на практике оборачивается тупиком. В проигрыше потребитель, так как цены растут и на импорт, и на наши товары. В проигрыше и российский промышленник, поскольку протекционизм поощряет техническое отставание, низкую производительность труда, неэффективность управления», — сказал депутат Госдумы.

По его мнению, задача состоит в том, чтобы соблюсти неустойчивый баланс между интересами потребителей и производителей.

«Если и вводить пошлины, то эта мера должна сопровождаться жестким контролем над ценами. Но возможно ли это? Единственное реальное решение этой проблемы — создавать для внутреннего бизнеса благоприятные условия, стимулировать инвестиции в модернизацию. Тогда нам не придется ломать голову: как и рыбку съесть, и на табуретку сесть», — заключил Миронов.

Ранее стало известно, что российские производители шин обратились в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой проверить китайских поставщиков на демпинг и ввести защитные пошлины на уровне около 30%.

Как отмечала 16 апреля KP.ru со ссылкой на данные «Честного знака», в 2024 году в Россию завезли рекордные 25,8 млн покрышек для легковых автомобилей, в 2025-м — еще 25,4 млн, а за первые два месяца 2026 года импорт шин из Китая вырос на 31% к прошлому году. На этом фоне производство российских заводов сократилось на 20%, а загрузка предприятий упала до 51%.

Параллельно Минпромторг предложил ужесточить технический регламент Таможенного союза и запретить ввоз шин с повышенным содержанием канцерогенов — инициатива уже согласована с Минприроды, Росстандартом и Минэкономразвития и сейчас проходит публичное обсуждение.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в разговоре с KP.ru допустил, что расследование ЕЭК завершится к осени и, скорее всего, обернется введением пошлин — причем не только на китайские покрышки, но и на весь импорт. Более разумным он считает другой путь: «Было бы замечательно, если бы наши шинные заводы получали государственную поддержку, аналогичную китайской. Тогда они смогли бы снизить розничные цены, а спрос бы резко вырос».

Но пока, по его словам, движение идет в другом направлении.

«Давайте поднимем пошлины, и пусть потребитель платит дорого и за российские шины, и за китайские. Да и за все остальные», — сказал Кадаков.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин и вовсе считает обращение в ЕЭК «затеей бессмысленной»: добиться единогласия от всех пяти стран Таможенного союза по вопросу ограничений на китайскую продукцию будет крайне сложно по политическим соображениям.

Более действенным инструментом он называет экологический сбор — аналог утильсбора для шин: «Нам ничего не помешает сделать так, чтобы стоимость ввозимых покрышек за счет утиля поднялась на те же 30%. И не надо зависеть ни от расследований ЕЭК, ни от ее дальнейших шагов».