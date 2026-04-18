Армия США рассматривает отказ от дальнейших закупок гаубиц M109A7 Paladin Integrated Management (PIM) уже со следующего года, сообщил министр Дэн Дрисколл. По его словам, военные ищут альтернативные решения для восполнения дефицита техники, пишет Breaking Defense.

Дрисколл отметил, что предпочтение может быть отдано более мобильным системам, которые разворачиваются значительно быстрее. По его словам, новая тактическая пушка должна быть приведена в готовность за 40 секунд против нынешних 15 минут у Paladin. Основной причиной такого решения стал анализ применения гаубиц на Украине.

Справка

M109A7 Paladin — американская самоходная артиллерийская установка класса самоходных гаубиц. Модернизировалась с 1962 по 2003 год. Стоит на вооружении более 26 армий мира. Наибольшее количество у армий Южной Кореи — 1040 единиц, США — 969, Греции — 418 и Иордании — 358 единиц.

Интересно, что украинские профильные СМИ высоко оценивали результат боевой работы гаубиц Paladin. Однако у военных аналитиков США сложилось иное мнение, они считают, что в нынешней «войне дронов» скорость развертывания артиллерии играет ключевую роль и Paladin с ней не справляется. При этом министр подчеркнул, что существующие установки Paladin сохранятся на вооружении, однако новые закупки могут быть переориентированы на другие платформы.

На Украине гаубицы Paladin использовали в составе вооружения 28-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Самое интенсивное применение этих гаубиц было во время знаменитого украинского контрнаступления летом 2023 года, когда, в том числе с помощью этого нового для ВСУ вооружения, была предпринята попытка прорыва российской обороны, так называемой «линии Суровикина» в районе Работино. По открытым данным, Украине было передано более 90 САУ.

Исполняющий обязанности начальника штаба армии Кристофер Ланеве заявил, что приоритетом становятся более легкие системы, которые можно быстрее доставлять. Ранее армия США уже пыталась модернизировать Paladin и разрабатывала альтернативы, включая проект ERCA (закрыт в 2024 году).