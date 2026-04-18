Подозреваемый в нападении на полицейских в Оренбургской области задержан в районе села Белошапка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в субботу, 18 апреля.

«Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который 16 апреля оказал вооруженное сопротивление полицейским и скрылся. Сегодня нарядом Госавтоинспекции злоумышленник был обнаружен и блокирован в районе села Белошапка. В настоящее время ожидается прибытие сотрудников Росгвардии и следственно-оперативной группы», — говорится в сообщении.

Задержанный — Сергей Басалаев 1974 года рождения. Ранее в районе поселка Белошапка был найден его автомобиль, подозреваемый передвигался на грузовом автомобиле «ГАЗон».

При задержании Басалаев признался в нападении и заявил, что открыл огонь по полицейским, потому что они «ворвались» к нему домой. По словам мужчины, он стрелял из купленного в магазине охолощенного автомата Калашникова, который сам переделал под боевой.

Басалаев обвиняется в самовольном оставлении части в период мобилизации, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийстве и покушении на убийство (ч. 5 ст. 337, ст. 317, п. «б» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в СК. Суд заключил мужчину под стражу.

16 апреля в поселке Аккермановка Оренбургской области при попытке задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске, произошла стрельба. Сотрудники отдела полиции прибыли в поселок, где злоумышленник открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате один полицейский погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавший скрылся.

В результате стрельбы погиб старший лейтенант полиции Никита Гнусин, он умер в день своего 28-летия. У него остался четырехлетний сын. Гнусин работал в правохранительных органах с 2021 года, недавно он вернулся со службы в зоне военной операции.