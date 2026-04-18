Российские средства ПВО перехватили 258 украинских беспилотников в ночь на 18 апреля, сообщило Минобороны России. В Севастополе загорелся резервуар с топливом, на Кубани возник пожар на нефтебазе, в Ленобласти — в порту Высоцк. В Новокуйбышевске эвакуировали роддом.

По данным Минобороны, дроны уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом, над Азовским и Черным морями.

В Севастополе сбитый БПЛА упал на топливный резервуар вблизи микрорайона Казачья Бухта, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, возникший пожар не повлияет на снабжение Севастополя топливом, поскольку «никаких стратегических запасов там не было». Пострадавших нет, остатки топлива выгорают.

Обломки сбитых беспилотников обнаружены на территории Севастопольского государственного университета, выбито несколько окон в здании вуза. Повреждения получили четыре жилых дома в центре города и в районе Инкермана, а также пять частных домов в СНТ и один автомобиль. В Ушаковой балке на строительной площадке загорелся сварочный пост.

В Тихорецке Краснодарского края произошел пожар на нефтебазе, утром оперштаб региона отчитался о его ликвидации возгорания. Сотрудники предприятия не пострадали.

В Самарской области атаке подверглись промышленные предприятия Новокуйбышевска и Сызрани, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Кроме того, в Новокуйбышевске беспилотник упал рядом с роддомом, в здании выбило стекла.

По словам главы региона, пострадавших нет, все пациентки и дети переведены в соседние медучреждения.

В Ленинградской области после утренней атаки БПЛА возник пожар в порту Высоцк, позже он был потушен, заявил губернатор Александр Дрозденко.

В Воронеже местная жительница получила ушиб плеча в результате падения обломков дрона, написал глава области Александр Гусев. Повреждены конструкции в строящемся жилом доме и стена магазина. Обломки сбитого БПЛА упали на крышу автомобиля.