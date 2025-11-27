Группа высокопоставленных офицеров немецкой армии разработала детализированный секретный план действий на случай полномасштабной войны с Россией. Работа над этим документом объемом 1200 страниц велась примерно в течение последних двух с половиной лет, сообщает The Wall Street Journal.

План описывает механизм переброски к восточному флангу НАТО около 800 тысяч военнослужащих из Германии, США и других стран альянса. Документ содержит исчерпывающую информацию о логистических маршрутах, включая использование конкретных портов, рек, автомагистралей и железных дорог, а также способы снабжения и защиты войск во время перемещения.

Согласно концепции авторов, план предполагает тотальную мобилизацию, стирая границы между гражданской и военной сферами. Такой подход, как отмечает издание, означает возврат к стратегическому мышлению времен холодной войны, но с учетом современных вызовов. К ним относятся устаревшая инфраструктура Германии, неадекватное с точки зрения обороны законодательство и сокращенная численность армии. Как пояснил один из анонимных авторов документа, его главная цель — предотвратить войну через демонстрацию противнику невозможности достижения успеха в случае нападения.

Выявленные проблемы и препятствия

Масштаб необходимых преобразований стал очевиден в ходе учений, проведенных осенью. Несмотря на то, что компания Rheinmetall оперативно развернула полевой лагерь на 500 человек, учения выявили системные проблемы, в частности, с логистикой и транспортировкой войск. Даже такие, казалось бы, мелкие детали, как необходимость перенастройки светофоров для прохождения военных колонн, были зафиксированы и учтены в плане, который сейчас дорабатывается во второй версии.

Серьезным препятствием для реализации плана авторы называют законодательные барьеры, сформированные в более мирную эпоху: сложные правила госзакупок, строгие законы о защите данных и другие нормативные акты. Для преодоления этих барьеров требуется, по выражению издания, «перестройка менталитета». Заместитель министра обороны Германии Нильс Шмид отметил необходимость привлечения опытных специалистов времен холодной войны для передачи утраченных знаний.

Проблемы инфраструктуры и технологий

Значительной проблемой является состояние инфраструктуры. Многие объекты, построенные в годы холодной войны, такие как туннели и мосты, сегодня слишком узки или непрочны для современной военной техники. При этом, по оценкам властей, 20% автомагистралей и более четверти мостов в стране нуждаются в ремонте. Порты на Северном и Балтийском морях требуют модернизации, оцениваемой в 15 млрд евро. Все эти «узкие места», которые могут ограничить передвижение войск, являются одной из самых охраняемых тайн документа.

Законодательство также создает трудности в технологической сфере. Например, армейские дроны в Германии не имеют права летать над населенными пунктами и должны быть оснащены габаритными огнями, что делает их бесполезными в боевых условиях.

Несмотря на прогресс в разработке плана, главной неопределенностью остается время. Немецкие официальные лица, на которые ссылается WSJ, полагают, что Россия может быть готова к нападению на НАТО к 2029 году, однако диверсии и нарушения воздушного пространства Европы дронами могут указывать на возможность более ранней эскалации.

Президент России Владимир Путин неоднократно опровергал подобные заявления, называя их «невероятной ложью», направленной на оправдание милитаризации Запада. Кремль также отвергал любую причастность к диверсиям в Европе и нарушениям воздушного пространства.