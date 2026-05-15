В России, где внутренний туризм со значительным отрывом опережает по популярности зарубежный, появляется все больше отелей «все включено». В основном они премиального уровня — в отличие от турецких, среди которых можно найти вполне доступные по цене. Об этом рассказала KP.RU исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, российских отелей all inclusive пока только десятки, а не сотни, как в курортных странах. В последнее время их много появляется в Подмосковье, которое по этому показателю уже вполне может посоревноваться с побережьем Черного моря, сказала Ломидзе.

Она пояснила, что сказывается парадокс — оградить территорию под отель в Московской области проще, чем в южных регионах.

«Такие отели продаются как горячие пирожки, очень востребованный формат отдыха. Однако наши хорошие отели 4 или 5 звезд „все включено“ дороже аналогичных в Турции», — продолжила она.

Ломидзе дала понять, что в российском сегменте отдыха «все включено» пока представлены в основном премиальные отели. Соответственно, полный пакет услуг могут позволить себе далеко не все отпускники.

Для сравнения она привела в пример Турцию, где часто встречаются «очень бюджетные» трехзвездочные отели, предоставляющие обслуживание по системе all inclusive, с приличной территорией, анимацией и развлекательной программой для детей — и все это включено в общую стоимость размещения.

«И туристы, которые не могут себе позволить “четверки” и “пятерки”, выберут недорогую “тройку”. У нас отелей “все включено” в таком доступном ценовом диапазоне нет», — констатировала исполнительный директор АТОР.

Как пошутила Ломидзе, самые давние и опытные профессионалы туриндустрии говорят, что «все включено» придумали в СССР, где этот формат назывался «санаторий с трехразовым питанием».

При этом Турция, напомним, в последние годы неоднократно заявляла о намерении отказаться от обслуживания туристов по стандарту «все включено», мотивируя это слишком высокими расходами и колоссальным количеством отходов после шведского стола.