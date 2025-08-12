Турецкое правительство решило принять меры по сокращению пищевых отходов после завтраков в формате «шведский стол», которые широко практикуются в местных отелях. Об этом пишет газета Sabah.

Предполагается, что в результате запланированных властями изменений система «всё включено» в гостиницах уступит место концепции «выбирай еду сам» — то есть индивидуальному заказу блюд из предложенного меню. По той же причине — ради сокращения отходов — правительство Турции хочет запретить ставшие трендом в последние годы завтраки serpme kahvaltı, которые еще называют «инста*-завтраками».

Причиной такой обеспокоенности стал недавно подготовленный отчет турецкого Фонда по предотвращению расточительства (TİSVA). В нем приводятся следующие факты:

Ежедневно в Турции выбрасывается около 12 млн хлебобулочных изделий, ежегодно — 4,38 млрд,

В среднем каждый житель страны выбрасывает 102 кг еды за год,

До 35% фруктов и овощей сгнивают еще на этапе сбора, хранения или транспортировки, поэтому отправляются в отходы, даже не попадая на стол,

В целом по Турции — в ресторанах, домах, на складах, в супермаркетах — ежегодно пропадает около 23 млн тонн еды,

До 50% блюд с завтраков serpme kahvaltı выбрасывается.

Традиционные “показные” завтраки serpme kahvaltı — один из лидеров по пищевым потерям в Турции, считают эксперты TİSVA. Этот «завтрак-спектакль» включает десятки видов закусок, соусов, десертов и другой еды, разложенных по маленьким тарелочкам.

«Не ради насыщения, а ради эффекта, бахвальства в социальных сетях», — поясняют авторы доклада.

Половина этой еды остается нетронутой, но из соображений элементарной гигиены ее нельзя подавать повторно, поэтому все остатки выбрасываются в мусор. «Даже диабетикам подают 10 видов варенья, зная, что они не будут есть», — возмущается глава Ассоциации рестораторов Турции (TÜRES) и член Президентского совета по сельскому хозяйству и продовольственной политике Рамазан Бингёль.

Для сравнения и контраста TİSVA приводит следующие данные в целом по миру:

Каждая третья порция еды не доходит до потребителя, портится или выбрасывается.

Глобальный ущерб от пищевых отходов составляет $1 трлн в год.

1,5 млрд тонн еды оказывается в отходах, в то время как каждый 11-й человек в мире ложится спать голодным.

25 тысяч детей в день умирают от голода или недоедания.

Президентский совет по агропродовольственной политике Турции подготовил пакет мер на основе доклада TİSVA и в ближайшее время представит его главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану, а потом — вынести на рассмотрение парламента. Предполагается, что планируемые ограничения коснутся не только питания в отелях, но и самостоятельных заведений общепита — кафе и ресторанов.

Бингёль пояснил, что ресторанам хотят запретить навязывание serpme kahvaltı исходя из количества посетителей: сейчас заведения практикуют такую подачу, если за столом сидят более двух человек, хотя зачастую трем-четырем посетителям вполне достаточно стандартного завтрака на двоих à la carte.

«Но они приносят больше блюд. Некоторые убирают со стола, даже не притронувшись к ним. Еда, положенная на тарелку, но оставшаяся нетронутой, сразу отправляется в мусорное ведро», — сокрушается глава TÜRES.

Не менее расточительной практикой Бингёль назвал открытые шведские столы в отелях, где «люди набирают всё, что им предлагают, радуясь широкому выбору, но не едят — и миллионы лир тратятся впустую». По его словам, это отчасти становится причиной высокой продовольственной инфляции в стране.

«Мы как Президентский совет по агропродовольственной политике готовим подробный отчёт, который представим сначала президенту, а затем в профильные ведомства в течение двух месяцев. Сокращение количества пищевых отходов на 5% сэкономило бы десятки миллиардов лир», — поделился Бингёль.

Он уточнил, что система «всё включено» в отелях может смениться подачей «à la carte», а ресторанам запретят устанавливать требования по численности посетителей для заказа стандартного завтрака на двоих.

«Три человека могут заказать смешанный завтрак на двоих. Если заведение не разрешает этого, клиент должен сообщить об этом в Министерство торговли, и будет наложен штраф», — пояснил глава TÜRES.

Бингёль также анонсировал введение запрета на кормление уличных животных едой со шведского стола, поскольку это «загрязняет города и способствует распространению бактерий», а также вредно для собак и кошек.

«Ни в одной европейской стране нельзя выбрасывать еду, чтобы отдать её бездомным животным. Это нарушает естественный баланс», — сказал он, добавив, что остатки еды и хлеба из отелей следует собирать и централизованно отправлять в приюты для животных.

Кроме того, по словам Бингёля, планируется жестко ограничить подачу хлебобулочных изделий в отелях и ресторанах (например, обязать персонал выдавать посетителям порции хлеба, а при необходимости по их просьбе — добавку). Президент TÜRES подчеркнул, что эта мера необходима в условиях изменения климата, когда выращивать пшеницу становится все труднее и дороже.

«Труд фермеров и пекарей не должен пропадать впустую. В то время как сельское хозяйство становится всё более сложным из-за климатических условий, а мир сталкивается с угрозой глобального голода, мы выбрасываем хлеб», — возмутился он.

На протяжении последних лет в Турции уже активно практикуется отказ от питания по системе «шведский стол» за пределами высокого туристического сезона.

Глава комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Леонид Гелибтерман отметил, что отказ от системы all inclusive повлечет за собой смену имиджа турецких отелей, формировавшегося на протяжении десятилетий.

«Думаю, что туристические власти Турции прекрасно понимают опасность отказа от системы „все включено“ и в итоге будет найден компромиссный вариант, например модернизированная система a la carte», — предположил он.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин выразил уверенность в том, что Турция не пойдет на тотальный запрет «все включено» из-за отсутствия оснований для этого. По его словам, эта система выгодна турецкой туриндустрии, привлекающей массовый турпоток именно за счет доступности различных форматов сервиса.

Горин напомнил, что вопрос об отмене all inclusive в Турции ставится по 5-10 раз в год, но это еще ни разу не привело к реальным изменениям, поскольку система «Все включено» позволяет туристу распланировать и зафиксировать бюджет отдыха, а отелям и ресторанам приносит определенную выгоду.

«Данная дискуссия проходит на протяжении последних 20 лет. Только за текущий год это седьмое обсуждение в экспертном сообществе турецких представителей индустрии ресторанов, отелей и гостеприимства», — отметил эксперт.

Проблема отходов действительно существует, но решать ее надо путем контроля за закупками и обслуживанием, считает замглавы РСТ. При этом, по его словам, россиян отказ от «шведского стола» не отпугнет.

«Наши туристы недовольны нехваткой ресторанов а-ля карт и хотели бы, чтобы их на территории отелей стало больше. Это очень популярный и востребованный формат и для завтрака, и для ужина (но прежде всего для ужина)», — пояснил Горин.

Представители Турции действительно регулярно высказываются о возможном отказе от системы all inclusive. Российские эксперты неизменно предупреждают в таких случаях, что это негативно скажется на турпотоке, поскольку для туристов из России принципиально важно, чтобы в стоимость путевки изначально входил полный пансион с алкоголем и закусками.

* Деятельность компании Meta по распространению соцсети Instagram в России признана экстремистской и запрещена.