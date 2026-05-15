К сообщениям в СМИ и соцсетях о том, что Пакистан якобы поддерживает Иран на фоне противостояния с Израилем, следует относиться с осторожностью, поскольку за внешней солидарностью сохраняются серьезные противоречия в отношениях двух стран. Об этом RTVI заявил заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН Петр Топычканов.

«С осторожностью отношусь к сообщениям о поддержке Пакистаном Ирана в его противостоянии с Израилем. С одной стороны, пакистанцы в своей массе поддерживают борьбу Ирана с Израилем и осуждают Израиль, прежде всего за его действия в секторе Газа. В условиях частичной изоляции Ирана Пакистан интенсифицировал трансграничную торговлю, прежде всего нефтепродуктами. Это дало Ирану дополнительный источник доходов и [расширило] рынок сбыта», — отметил эксперт.

С другой стороны, продолжил он, отношения Исламабада и Тегерана весьма непростые.

«Два года назад они обменялись ракетными ударами через границу. Иран настороженно смотрит на сближение властей Пакистана с администрацией Дональда Трампа. Пакистан же опасается усиления своей шиитской общины за счет поддержки Ирана, что в дальнейшем может привести к росту межобщинного напряжения внутри Пакистана», — пояснил Топычканов.

В апреле израильский аналитик Боаз Голани в колонке для Maariv заявил, что война «уничтожила» военный потенциал Ирана, и Тегеран «будет вынужден освободить место главного врага Израиля». Претендентами на эту роль он назвал Турцию и Пакистан.

«Две большие страны, обе с суннитским большинством, обе с авторитарным режимом, опирающимся на штыки военных, обе с большими армиями и, как ни странно, обе с хорошими отношениями с США — главным союзником Израиля. Выбор между ними не в наших руках, и оба варианта примерно одинаково плохи», — заявил Голани.

Издание Middle East Eye обратило внимание на то, что некоторые пакистанские чиновники выступали с резкой критикой Израиля. Например, министр обороны Хаваджа Асиф в соцсети X называл Израиль «злом» и «проклятием для человечества». Пост был удален незадолго до прибытия иранской и американской делегаций в Исламабад.

Ранее CBS News сообщил, что Иран переправил несколько военных самолетов, в том числе RC-130, на базу ВВС Пакистана Нур-Хан близ Равалпинди, как утверждалось, для защиты от возможных ударов США.

Исламабад, выступающий посредником между Тегераном и Вашингтоном, отверг эти обвинения, назвав их «вводящими в заблуждение», подчеркнув, что эти самолеты не имеют отношения к военным действиям.

По данным CNN, часть чиновников Белого дома считает, что Пакистан транслирует США «более позитивную версию иранской позиции, чем та, что отражает реальность».

Один из пакистанских чиновников заявил Al Jazeera, что Исламабад говорит с обеими сторонами настолько прямо, насколько это возможно: «Цель — урегулировать сложный, исторически значимый и чреватый последствиями конфликт, а не зарабатывать очки или заниматься показной дипломатией».