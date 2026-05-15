В Польше задержали 79-летнего гражданина России, который, по подозрению местных спецслужб, имеет статус «вора в законе» и причастен к организованной преступности на территории страны. По данным следствия, это некий Владимир Д., «коронованный» в 1982 году, сообщает Центральное следственное бюро полиции.

Задержание проводилось в конце апреля в Мазовецком воеводстве. Помимо полицейского следственного бюро, в операции участвовали сотрудники Агентства внутренней безопасности и Пограничной службы.

По информации спецслужб, мужчина мог руководить деятельностью преступной группы и распределением средств, полученных от незаконной деятельности.

В отношении задержанного было выдано «зеленое уведомление» Интерпола — международное предупреждение для правоохранительных органов стран-членов организации о лице, которое может представлять угрозу общественной безопасности.

В связи с выявленными обстоятельствами представитель погранслужбы в Варшаве издал документ, обязывающий россиянина вернуться в свою страну. Но поскольку у мужчины не оказалось действительного проездного документа, суд постановил поместить его в охраняемый центр для иностранцев.

Там гражданин России останется до подтверждения его личности, после чего будет запущена процедура депортации, пояснил в X глава польского МВД Марчин Кервиньский.

В ноябре прошлого года Кервиньский сообщил о задержании в Кракове россиянина, которого подозревают во взломе IT-систем некоторых компаний в стране.

Летом того же года польский премьер Дональд Туск заявил, что в стране были задержаны 32 граждан разных стран, в том числе России, Беларуси, Украины, Колумбии и самой Польши, по подозрению в связях с российскими спецслужбами. Он утверждал, что этим людям якобы поручали «или диверсионные акты, или избиения».

Среди задержанных, по словам Туска, якобы был «один из координаторов Кремля», которого поймали в другой стране и доставили в Польшу.

Варшава до этого неоднократно обвиняла Москву в причастности к поджогам, диверсиям и шпионажу на территории Польши. В России считают эти обвинения бездоказательными. В ноябре 2025 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в Польше господствует «пещерная русофобия».