Сотрудники польского Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью (CBZC) задержали в Кракове российского гражданина, которого подозревают во взломе IT-систем некоторых компаний в стране. Об этом министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

Чиновник уточнил, что задержанный россиянин подозревается в «серии тяжких преступлений», связанных с «несанкционированным вмешательством в IT-системы польских компаний». По словам главы МВД Польши, мужчина предположительно взломал системы безопасности нескольких организаций, чтобы получить доступ к имеющимся в их распоряжении базам данных.

Задержание было проведено 16 ноября, но известно о нем стало только сейчас. Расследование ведут Окружная прокуратура Кракова, второй отдел по экономическим преступлениям МВД Польши и отдел по борьбе с киберпреступностью. В настоящее время россиянин находится под стражей.

Напомним, минувшим летом в Польше были задержаны 32 подозреваемых в связях со спецслужбами РФ — российские, белорусские, украинские, колумбийские граждане и местные жители. Премьер-министр страны Дональд Туск сообщал в конце июля, что российская разведка якобы «приказала им совершать акты саботажа и нападения». В частности, гражданина Колумбии обвинили в организации двух поджогах на складах строительных материалов в Варшаве и Радоме, осуществленных годом ранее.

В связи с этим задержанием Туск анонсировал усиление мер безопасности для предотвращения угроз, связанных с активностью российской разведки, и пообещал «беспощадную» реакцию на подобные действия. До этого Варшава неоднократно обвиняла Россию в причастности к диверсиям, поджогам и шпионажу на польской территории.