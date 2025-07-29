В Польше задержали 32 человека, которых подозревают в связях с российскими спецслужбами. Среди задержанных — граждане России, Беларуси, Украины, Колумбии и Польши, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск перед заседанием Совета министров, передает RMF24.

По словам Туска, один из задержанных уже получил приговор, остальные пока ожидают судебного разбирательства. Как утверждает польский премьер, российская разведка якобы «приказала им совершать акты саботажа и нападения».

Как сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский, колумбийца считают организатором двух поджогов на строительных складах в Варшаве и Радоме в 2024 году. Туск уточнил, что, по данным прокуратуры, эти преступления были совершены «по прямому заказу российских спецслужб».

Премьер заявил, что поручил министрам предпринять еще более интенсивные и энергичные меры как для предотвращения угроз, так и для задержания всех лиц, которые осуществляют атаки на польское государство, «используя российские средства». Глава правительства предупредил, что реакция на действия по дестабилизации польского пограничья будет «беспощадной».

В июне сотрудники польского Агентства внутренней безопасности арестовали 28-летнего жителя Быдгоща по подозрению в работе на российскую разведку. Согласно материалам следствия, подозреваемый согласился собирать и передавать информацию, в том числе о стратегически важных военных объектах страны, в интересах российских спецслужб.

Ранее Варшава уже не раз заявляла о российской причастности к диверсионным актам, поджогам и шпионажу в Польше. В частности, в декабре прошлого года власти страны отозвали аккредитацию российского консульства в Познани. По словам главы польского МИД Радослава Сикорского, это стало ответом на задержание предполагаемого диверсанта, обвиняемого в подготовке поджогов во Вроцлаве по поручению российских спецслужб.

Российская сторона также заявляет о разведывательной деятельности Польши на своей территории. В частности, в 2024 году в Пензе был арестован сотрудник оборонного предприятия, обвиняемый в шпионаже в пользу Польши. Согласно материалам ФСБ, он систематически передавал зарубежным кураторам сведения о производственных показателях стратегически важного оборонного объекта.