Ленинский районный суд Оренбурга приговорил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима по совокупности приговоров. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Как следует из текста официального сообщения, суд согласился с позицией стороны обвинения по делу о даче взятки в особо крупном размере и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы, а также штраф в размере 120 млн рублей. Предназначавшиеся для передачи в качестве взятки 6 млн рублей были конфискованы в доход государства.

Как установил суд, в мае 2024 года отбывающий пожизненный срок Арашуков предложил взятку сотруднику УФСИН по Оренбургской области, чтобы обеспечить себе привилегированные условия в колонии содержания.

За оговоренную сумму он планировал договориться об освобождении от дисциплинарной ответственности, разрешении на ежемесячные свидания с близкими, неограниченное получение посылок и перевод в одну камеру с собой «лица, осужденного за совершение преступления террористической направленности».

В августе и октябре 2024 года адвокат бывшего сенатора поместил в тайники 3 млн рублей, которые планировалось использовать в качестве взятки. Благодаря действиям сотрудника ФСИН, который рассказал о попытке подкупа, эти средства удалось найти и изъять. В настоящий момент продолжается расследование в отношении адвоката Арашукова.

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашуков был задержан в 2019 году в ходе заседания Совета Федерации. По версии следствия, он организовал убийства замглавы общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова по поручению своего отца Рауля Арашукова.

В 2021 году Арашуков рассказал подробности о своем деле в интервью RTVI. В частности, бывший сенатор рассказал о предполагаемой роли главы Чечни Рамзана Кадырова в его деле.

Отец и сын Арашуковы были приговорены к пожизненному заключению в декабре 2022 года по делу о создании преступного сообщества, убийствах и хищениях. Экс-сенатор назвал свое преследование «политическим заказом», в котором он обвинил бывшего сенатора Вячеслава Дерева и экс-главу МВД республики Казимира Боташева.