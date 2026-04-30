Чаще всего на майские праздники россияне выбирают внутренние поездки с семьей на автомобиле и планируют бюджет заранее. К такому выводу пришли аналитики Почты Mail и сервиса онлайн-бронирования «Островок». Об этом RTVI сообщили в пресс-службе VK.

Лидерами спроса остаются крупнейшие города и туристические центры. В топ-3 самых бронируемых направлений вошли Новосибирск, Краснодар и Сочи.

Согласно опросу, проведенному «Почтой» совместно с Hi-Tech Mail, наибольшей популярностью пользуются автомобильные поездки — их выбирают около 63% респондентов. Авиаперелеты на втором месте (20%), железнодорожный транспорт замыкает тройку (14%). Исследование также показало, что чаще всего россияне отправляются в дорогу с родственниками (57%). Поездки с друзьями планируют 17%, с партнером — 13%, и столько же предпочитают путешествовать в одиночку.

В «Островке» отметили, что средняя стоимость ночи в российских отелях и апартаментах на праздничные даты (1—3 и 9—11 мая) составляет 6 500 рублей — на 5% выше, чем годом ранее (6 200 рублей). При выборе жилья россияне отдают предпочтение апартаментам (30% бронирований). Отели без звезд выбирают 24%, трехзвездочные — 16%, четыре звезды и выше — 12% пользователей.

Согласно результатам опроса, пользователи все чаще готовы делегировать задачи по планированию путешествий ИИ-ассистентам: подбор локаций и активностей (26%), рекомендации (15%), построение маршрутов (14%), а также планирование бюджета (13%). Рост доверия к цифровым помощникам заметен и в хранении документов: каждый третий (36%) хранит билеты в телефоне, а примерно каждый пятый (22%) — в электронной почте.