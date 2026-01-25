Экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро, захваченный военными США 3 января, мог быть предан сотрудниками силовых структур республики. Таким мнением в интервью телеканалу «Россия 24» поделился посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

«Конечно, многие здешние силовики не сделали то, что могли бы сделать. Если считать предательством то, что происходило здесь задолго до этого события [похищения Мадуро], разумеется, оно было. И мы знаем имена этих предателей, которые бежали из Венесуэлы, которые последовательно, системно работали на американские спецслужбы», — заявил дипломат.

Ранее Мелик-Багдасаров говорил, что захват Мадуро стал возможен в том числе из-за «нерешительности» и «откровенного разгильдяйства» со стороны венесуэльских политических элит. Они, по мнению посла, «пренебрегали своими служебными обязанностями».

Мелик-Багдасаров выразил мнение, что венесуэльцы могли дать отпор американским военнослужащим, если бы в республике «все бы работало как необходимо».

«У венесуэльцев были абсолютно все возможности как минимум нанести противнику урон в живой силе и технике, но этого, по словам американского лидера [Дональда Трампа], не произошло. В целости и сохранности, с небольшими ранениями, с небольшими повреждениями американцам удалось уйти», — сказал он.

Американские военные нанесли авиаудары по территории Венесуэлы 3 января. После этого Дональд Трамп заявил, что США провели операцию, в результате которой Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из республики в США. 5 января они предстали перед судом в Нью-Йорке. Власти США обвиняют Мадуро и Флорес в причастности к наркоторговле. Они не признали вину по инкриминируемым им обвинениям. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.

По данным Минобороны Венесуэлы, в результате операции США 83 человека погибли, пострадали как минимум 112. Трамп заявил, что при захвате Мадуро американские военные применили секретное оружие дезориентирующего действия.

После захвата Мадуро исполняющей обязанности на его место была назначена Делси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента. Спустя неделю после операции США на закрытой встрече с «влиятельными лицами», лояльными правительству Венесуэлы, она заявила об угрозах убийством со стороны американских военных, передает The Guardian.

МИД России осудил захват Мадуро и его жены Силии Флорес. В ведомстве призвали освободить их и решать проблемы, возникающие в рамках американо-венесуэльских отношений, путем диалога. Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью ТАСС от 25 января заявил, что Москва настаивает на освобождении Мадуро.