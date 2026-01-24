Американские военные использовали новое секретное оружие дезориентирующего действия при захвате экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, рассказал президент США Дональд Трамп в интервью New York Post.

Трамп называет новое оружие «Дезориентатор» (The Discombobulator). Американский лидер считает, что оно сыграло решающую роль в захвате Мадуро в Венесуэле. По утверждению республиканца, именно «Дезориентатор» помог военным США вывести из строя венесуэльскую технику.

«У них [венесуэльских бойцов] были российские и китайские ракеты, но они так и не запустили ни одной [из них]. Мы вошли [в страну], они нажали кнопки, но ничего не сработало», — заявил Трамп.

Других подробностей он не привел. Как отмечает New York Post, об этом оружии «известно не так уж и много».

Слово discombobulate существует в английских словарях, оно переводится как «сбить с толку», «заставить чувствовать себя некомфортно», «привести в замешательство».

Один из членов команды захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро рассказал, что в день американской операции «внезапно все <…> [венесуэльские] системы отключились без каких-либо объяснений». Затем бойцы увидели множество американских беспилотников и около восьми вертолетов, на борту которых было примерно 20 военнослужащих США.

Очевидец событий, слова которого приводила газета New York Post, утверждал, что американские военные запустили нечто похожее на «сильную звуковую волну». Мужчина почувствовал, что его голова будто «взрывается изнутри». У попавших под воздействие предполагаемого звукового оружия пошла кровь из носа, некоторых рвало кровью. По словам очевидца, пострадавшие упали и не могли пошевелиться.

Ранее, 21 января, Трамп уже говорил о наличии у США некого секретного оружия. Тогда он также не раскрыл деталей, но сообщил, что это «прекрасное вооружение». После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет разъяснений от американского лидера. Он добавил, что у России есть специальные службы, которые занимаются сбором и анализом подобной информации.

«Постоянные угрозы и шантаж»

Спустя неделю после операции США и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес провела закрытую встречу с «влиятельными лицами», лояльными правительству Венесуэлы, и рассказала об угрозах убийством со стороны американских военных. Запись с этой встречи утекла в Сеть, пишет The Guardian.

По словам Родригес, американцы якобы дали ей и главе МИД Хорхе Арреасу 15 минут для ответа на вопрос, будут ли они выполнять требования Вашингтона. В случае отрицательного ответа им угрожали расправой.

Родригес добавила, что постоянно подвергается угрозам и шантажу со стороны США. Кроме того, по утверждению и.о. главы Венесуэлы, сначала американские войска якобы сказали ей, что президент страны Николас Мадуро и его жена Силия Флорес убиты, а не захвачены.

«Угрозы и шантаж поступают постоянно. Мы должны действовать с терпением и стратегической осмотрительностью, с очень четкими целями», — подчеркнула Родригес. В числе своих целей она назвала сохранение мира и власти, а также спасение заложников.

Американские военные нанесли авиаудары по территории Венесуэлы утром 3 января. После этого Дональд Трамп заявил, что Вашингтон провел «успешный удар» по стране, в результате которого Николас Мадуро и его супруга захвачены и вывезены в Нью-Йорк.

По данным Минобороны Венесуэлы, в результате американского вторжения 83 человека погибли, пострадали как минимум 112.

Телеканал CNN отмечал, что местонахождение Мадуро отследили агенты ЦРУ, действовавшие с разрешения от Трампа. Захватом экс-главы Венесуэлы занималось подразделение Delta Force армии США.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма и ввоза кокаина, а также хранение оружия и взрывчатки. Николас Мадуро находится в федеральной тюрьме Бруклина в ожидании суда.