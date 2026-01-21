Президент США Дональд Трамп сообщил о наличии у армии США вооружения, о котором лучше пока никому не знать. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу News Nation.

Слова Трампа прозвучали в ответ на вопрос журналистки о том, применяла ли американская армия инфразвуковое оружие, чтобы устранить кубинских военных во время захвата экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января. Президент США не раскрыл детали о примененном оружии, однако обратил внимание, что ни у одной другой страны нет такого вооружения.

«У нас есть такое оружие, о котором никто не знает. Наверное, не стоит об этом говорить, но у нас есть прекрасное вооружение. Это была замечательная атака. Не стоит забывать, что дом [Мадуро] находился прямо посреди военной базы, там было много солдат. Они [американский спецназ] проделали хорошую работу, мы не потеряли ни одного человека», — ответил Трамп.

3 января 2026 года США нанесли воздушный удар по Венесуэле. По итогам, операции, которая длилась менее получаса, американские военные захватили и вывезли из страны экс-президента Николаса Мадуро вместе с женой. Им предъявили обвинения в причастности к наркоторговле. Первое заседание по их делу состоялось 5 января. Супруги отвергли предъявленные им обвинения.

Присутствовавший при захвате Мадуро охранник позже рассказал The New York Post, что американские военные уничтожили сотни бойцов, не потеряв при этом ни одного своего солдата. США, по его словам, применили оружие, которое не было похоже ни на одно из известных ему.

Он утверждал, что «секретное оружие» заставило венесуэльских солдат упасть на колени, вызвало у них «кровотечение из носа» и «кровавую рвоту». В Белом доме не ответили на вопрос журналистов о том, можно ли считать это подтверждением того, что американцы использовали неизвестное оружие.

Трамп неоднократно говорил о том, что у США есть новые виды вооружения, в том числе секретные. Так, в октябре 2025 года американский лидер заявил, что несколько лет назад в стране запустили в разработку оружие, о котором «многие люди даже не знают». В этом контексте он отметил, что Вашингтон обгоняет Пекин во всех военных сферах за исключением кораблестроения.

Комментируя слова Трампа, военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что речь скорее всего идет о гиперзвуковых ракетах.

Весной того же года глава Белого дома вновь упоминал «самое мощное в мире оружие». Такие заявления Трамп делал еще во время своего первого срока в 2020 году. Отвечая тогда на вопрос журналиста о вооружении Москвы и Пекина, он сообщил о наличии у американской армии «супер-пупер» ракеты, которая якобы в 17 раз быстрее российских и китайских аналогов.

Пентагон вскоре прокомментировал слова Трампа и указал на неточности, которые Трамп допустил в описании гиперзвуковых ракет. Анонимный представитель ведомства в разговоре с CNN пояснил, что ракеты способы развивать скорость, которая в 17 раз превышает скорость звука.