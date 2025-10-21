Секретным оружием, о котором, по словам президента США Дональда Трампа, «никто не имеет понятия», вероятно могут быть гиперзвуковые ракеты, считает экс-полковник, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил что по техническим параметрам они могут быть хуже российских.

«Трамп любит эпатировать, создавать сенсации там, где их на самом деле нет. Вероятно, речь шла о том, что и так известно: США завершают разработку гиперзвуковых ракет», — рассказал он.

Эксперт отметил, что ракеты в «чем-то похожи» на аналогичное оружие России и Китая, однако отстают по некоторым техническим характеристикам. Матвийчук уточнил, что Трамп такими заявлениями мог просто рекламировать американское оружие.

Экс-полковник подметил, что в настоящее время нет никаких документальных подтверждений тому, что США разрабатывают принципиально новые виды вооружения. По словам Матвийчука, США опережают остальные страны только в производстве подлодок.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что армия США располагает новыми видами вооружений, о которых «многие люди даже не знают». По словам американского лидера, он запустил его четыре года назад. Глава Белого дома добавил, что армия Соединенных Штатов «обгоняет Китай во всех военных сферах, за исключением кораблестроения».

В апреле 2025 года Трамп дома говорил о самом мощном в мире оружии. Тогда он снова сказал, что «никто не имеет понятия, о том, что это такое».

Похожие заявления американский лидер делал еще во время своего первого срока в 2020 году. Комментируя слова журналиста о вооружении Москвы и Пекина, он рассказал, что США разработала «супер-пупер» ракету.

«У нас есть — я называю ее “супер-пупер ракета”. И я слышал, что она в 17 раз быстрее, чем то, что у них есть сейчас», — сказал Трамп.

Позднее в Пентагоне прокомментировали слова президента и отметили, что характеристика Трампа относительно гиперзвуковых ракет не совсем корректна. Тогда же анонимный американский чиновник рассказал CNN, что на самом деле ракеты способны развивать скорость, в 17 раз превышающую скорость звука.