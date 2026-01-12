Российские системы ПВО, развернутые в Венесуэле, даже не были подключены к радарам во время военной операции США, что сделало воздушное пространство страны незащищенным. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Большую роль в успехе США, по всей видимости, сыграла некомпетентность венесуэльских военных, отмечает газета. По словам аналитиков и бывших чиновников, зенитные системы республики по сути не были связаны между собой и, возможно, не работали годами.

Республика не смогла поддерживать и эксплуатировать полученные от России зенитно-ракетные системы С-300 и «Бук», заявили NYT четверо действующих и бывших американских чиновников.

Проведенный изданием анализ фотографий, видеозаписей и спутниковых снимков показал, что некоторые компоненты ПВО Венесуэлы на момент атаки находились на складах в нерабочем состоянии. Кроме того, страна испытывала трудности с обслуживанием российской техники, нехваткой запчастей и технических знаний.

Все это говорит о том, что Венесуэла не была готова к американскому вторжению, несмотря на многочисленные предупреждения о таком развитии событий, пишет NYT.

«Годы коррупции, плохой логистики и санкций, безусловно, снизили боеготовность систем ПВО Венесуэлы», — заявил изданию бывший руководитель представительства ЦРУ в Венесуэле Ричард де ла Торре.

Американские военные в первую очередь наносили удары по местам, где Венесуэла разместила или хранила ЗРК «Бук», следует из анализа NYT. На видео последствий удара по порту Катия-ла-Мар видны разрушенные склады с компонентами системы «Бук», включая пусковые установки и командный пункт. Это позволяет предположить, что зенитные установки находились на хранении и не были готовы к применению, пишет газета.

«Вооруженные силы Венесуэлы были практически не готовы к атаке США. Их войска не были рассредоточены, радары обнаружения не были активированы, развернуты или введены в эксплуатацию. Это была цепочка ошибок, которая позволила США действовать с легкостью, столкнувшись с очень низкой угрозой со стороны венесуэльской системы ПВО», — заявил венесуэльский военный аналитик Ясер Трухильо.

Переносные зенитно-ракетные комплексы также практически не использовались для защиты воздушного пространства республики от американских самолетов, продолжает NYT.

В октябре 2025 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на вооружении страны находится не менее 5 тыс. ПЗРК «Игла-С». Однако на видеозаписи во время атаки США попал лишь один предполагаемый выстрел из ЗРК, вызвавший интенсивный ответный огонь американской авиации.

Двое бывших американских чиновников в разговоре с NYT не исключили, что Россия «молчаливо допустила» обветшание проданного Венесуэле военного оборудования, «чтобы избежать еще большего конфликта с Вашингтоном». По словам собеседников газеты, Россия могла бы столкнуться с «серьезными последствиями», если бы венесуэльские военные сбили самолет ВВС США.

Как в России объяснили молчание ПВО в Венесуэле

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн после операции в Венесуэле заявил, что американские силы демонтировали и вывели из строя ПВО республики при подлете вертолетов к Каракасу, а также использовали оружие, «чтобы обеспечить безопасное прохождение вертолетов в зону поражения».

Во время захвата Николаса Мадуро вертолеты США попали под обстрел, но ответили на него «подавляющей силой и в порядке самообороны», сообщил генерал. Один вертолет был поврежден, а командир эскадрильи получил три пулевых ранения в ногу, но смог завершить миссию.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что системы ПВО в республике не сработали из-за проблем со связью.

«Что касается российской системы ПВО: для того, чтобы ею грамотно управлять, нужна грамотная связь. Вот на этом этапе были серьезные проблемы. То есть станции дальнего обнаружения оказались, по сути, отрезанными от центров принятия решения», — рассказал дипломат в программе телеведущего Владимира Соловьева 10 января.

Он добавил, что многие венесуэльские военные во время атаки США находились в отпусках, «поэтому все это не сработало». «Плюс, конечно, не исключены версия конспирации, различные сценарии, когда не были своевременно отданы приказы», — отметил Мелик-Багдасаров.

Военкор Александр Коц предположил, что венесуэльская «ПВО просто не работала», поскольку, «вероятно, была дана команда не открывать огонь по американцам».

«Это, безусловно, говорит о высочайшем уровне подготовки этой операции, которая длилась не один месяц, а может и год. Но это никак не характеризует системы ПВО», — написал он.