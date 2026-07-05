Быстрое вступление Украины в Евросоюз невозможно до прекращения военного конфликта, поскольку мир остается обязательным условием членства. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Никто не примет вступление страны в Европейский союз, пока она находится в состоянии военного конфликта», — сказал он.

Премьер также считает, что у Украины не должно быть особых преимуществ в процессе присоединения по сравнению со странами Западных Балкан, которые ведут переговоры о членстве уже долгие годы.

При этом Фицо уверен, что Киев нужно поддерживать на этом пути, иначе после завершения боевых действий Украина рискует столкнуться с ростом организованной преступности из-за большого числа обученных военных с доступом к оружию.

«Мне бы не хотелось, чтобы соседом Словакии была страна, в которой процветает организованная преступность, поэтому у Украины должна быть какая-то перспектива. Я желаю ей перспективы демократической, мирной, безопасной страны, которая заинтересована претендовать на членство в Европейском союзе», — сказал политик.

Фицо подчеркнул, что как глава правительства Словакии имеет прямой канал связи с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. «Мы должны вести нормальный диалог как с одним, так и с другим», — заявил он.

По его оценке, у Евросоюза сегодня недостаточно политической воли говорить о завершении военного конфликта: вместо этого Брюссель следует принципу «мир через силу». «В это я не верю. У этой войны нет военного решения», — отметил премьер.

По мнению политика, прежний мировой порядок перестал существовать, и теперь в международных отношениях все чаще решающую роль играет военная сила. Поэтому, считает Фицо, небольшие государства должны действовать рационально и проводить курс «на все четыре стороны света».

Премьер также раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас, заявив, что она не обладает достаточным политическим весом для той роли, которая сейчас требуется Евросоюзу. «Но должен объективно сказать: чтобы иметь право на диалог, нужна поддержка государств-членов. А поддержки для этого диалога в данный момент нет», — констатировал он.

По мнению Фицо, пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности должен занимать сильный политик из крупного государства — в качестве примера он назвал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози.

Премьер добавил, что Словакия намерена продолжать гуманитарную помощь Украине и развивать практическое сотрудничество, включая общие проекты. По его словам, после встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко стороны договорились, что очередное совместное заседание правительств двух стран, вероятно, пройдет в украинском Львове.