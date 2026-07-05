На севере Крыма в результате очередной атаки БПЛА погиб один человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, еще двое получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

«Каждая унесенная жизнь — это большая потеря для всех нас. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Аксенов. Он добавил, что власти региона обязательно окажут поддержку.

Накануне, 4 июля, Аксенов сообщал о еще одной атаке на полуостров, в результате которой погиб один человек, еще двое, включая 10-летнего ребенка, получили ранения. «Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Слова поддержки пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь», — заявил тогда глава Крыма, призвав граждан проявлять бдительность.

Минобороны России 5 июля сообщило, что в течение ночи, с 20:00 мск 4 июля до 7:00 мск 5 июля, системы ПВО перехватили и уничтожили 71 беспилотник самолетного типа над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, а также над Крымом и Черным морем.

В Крыму и Севастополе с конца мая действуют ограничения на продажу топлива. Севастопольский губернатор Михаил Развожаев сообщил 5 июля, что сегодня топливо на АЗС отпускают по QR-кодам, при этом действует ограничение — не более 20 л в одну машину. На пяти отдаленных от города заправках («Гончарное», «Орлиное», «Верхнесадовое», «Таврида 1» и «Таврида 2») по QR-коду можно заправить до 40 литров; запас каждого вида топлива рассчитан на ограниченное число машин.

Позднее Развожаев уточнил, что с 10:00 на девяти заправках сети «АТАН» топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra поступит в свободную продажу — без QR-кодов. «Обращаю ваше внимание на то, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на 100-150 машин», — подчеркнул он. Ограничение по 20 л на машину при этом продолжает действовать, заправка в канистры запрещена, напомнил губернатор.