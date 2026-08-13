Ирак готовится к полному выводу войск США 30 сентября спустя 23 года. На этом фоне Багдад столкнулся с проблемой: как разоружить проиранские формирования, которые называют своей целью борьбу с американской оккупацией и терроризмом. Тегеран, похоже, не желает терять форпост в стране и призывает своих прокси не подчиняться правительству. Подробности — в материале RTVI.

«Не разоружайтесь»

Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани прибыл в Багдад 11 августа с неофициальным визитом, сообщил ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Как утверждается, он встретился с политическими и военными представителями шиитских иракских сил.

«Каани 13 августа завершил свой визит. Он призвал проиранские формирования не разоружаться и сказал, что иракское правительство проиграет в любом возможном противостоянии с группировками», — позднее рассказали собеседники телеканала Al Hadath.

Сами иранцы визит не подтвердили. Официально Иран отмечает важность суверенитета соседнего Ирака и считает этот вопрос внутренним делом страны. Тем не менее неанонсированные переговоры иранского высокопоставленного офицера с представителями местных шиитских групп в столь чувствительный момент, по сути, ставят под сомнение заявления Тегерана.

В Коалиции управления государством (межпартийный правящий альянс в Ираке. — Прим. RTVI) в начале августа заявили, что после 30 сентября «к любым вооруженным действиям вне государственных структур будет применяться закон о борьбе с терроризмом». Как отмечалось ранее, это затронет весь тяжелый арсенал формирований, начиная от артиллерии и бронетехники и заканчивая беспилотниками. Иракский парламент уже начал готовить законопроект на этот счет.

Впрочем, разговоры о роспуске шиитских группировок или их интеграции в силовые структуры страны ведутся в Ираке уже продолжительное время. Каждое новое правительство объявляет это своим приоритетом.

Однако после начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля вопрос об их демилитаризации резко обострился. Дело в том, что американские военные базы и посольство в Багдаде подверглись беспрецедентным атакам со стороны этих группировок.

Помимо этого, в июле Минобороны Саудовской Аравии обвинило иракские формирования в атаках на нефтяные объекты в королевстве. В Багдаде утверждали, что каких-либо ударов с территории Ирака не наносилось.

На этом фоне иракский премьер Али аз-Зейди должен был совершить визит в Эр-Рияд. Как сообщал CNN, поездка была отложена после ответных ударов ВС США и Саудовской Аравии в ночь на 29 июля по объектам проиранских группировок.

Аз-Зейди, вступивший в должность в мае 2026 года, заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 14 июля в Вашингтоне, что в конце сентября американские войска полностью покинут территорию страны.

Ирак фактически представляет собой форпост и стратегический и логистический региональный хаб для Ирана. Общие границы позволяют оперативно поставлять вооружение, а затем переправлять его через Сирию ливанской партии «Хезболла» — по крайней мере, так было до падения режима Башара Асада. Новое сирийское правительство, к слову, пресекает попытки контрабанды оружия.

Так, в январе 2020 года близ международного аэропорта Багдада был убит генерал-лейтенант и бывший командующий подразделением «Аль-Кудс» Касем Сулеймани в результате авиаудара ВС США.

Кроме того, Иран традиционно пользуется большим религиозным влиянием в этой стране. Прощание с бывшим иранским верховным лидером Али Хаменеи, убитым в результате нападения США и Израиля 28 февраля, проходило в том числе в иракских Кербеле и Эн-Наджафе — священных для мусульман-шиитов местах.

Кто отказывается разоружаться

Основной костяк шиитских группировок в Ираке был сформирован после вторжения США в Ирак в 2003 году и свержения иракского лидера Саддама Хуссейна. Основной целью они ставили перед собой сопротивление оккупационным силам.

После того как ИГИЛ* захватил Мосул на севере страны в 2014 году, иракское правительство было вынуждено сформировать народное ополчение «Хашд аш-Шааби» для борьбы с террористами, основу которого составили шиитские формирования. В 2016 году парламент легализовал его деятельность. Новая структура стала напрямую подчиняться главе правительства.

Среди наиболее влиятельных группировок и противников идеи разоружения называют «Катаиб Хезболла». Она считается ударной силой «иракской оси сопротивления», одним из формирований, наиболее тесно связанных с КСИР, а также пользуется широким политическим влиянием в Ираке.

По разным оценкам, личный состав военизированной шиитской группировки составляет от 10 до 15 тысяч бойцов. Арсенал преимущественно состоит из ракет малой и средней дальности, ударных и разведывательных БПЛА, а также ракетных и артиллерийских систем, в том числе противотанковых средств.

Следом идет движение «Ан-Нуджаба», которое также открыто выступает против ограничений со стороны государства. Оно было создано в 2013 году, участвовало в боевых действиях в Ираке и Сирии.

Его численность, по разным данным, составляет от 8 до 10 тысяч бойцов. Движение располагает арсеналом различных ракет, беспилотников, полевой артиллерией и бронетехникой.

Затем формирование «Катаиб Сайид аш-Шухада», которое было создано в 2013 году. Группировка участвовала в боях против ИГИЛ*, а также в боевых действиях на территории Сирии. Ее численность оценивается в 3—5 тысяч бойцов.

Также нельзя не упомянуть группировку «Асхаб аль-Кахф». Точные данные о численности этого формирования отсутствуют, ее структура и руководство не известны.

Формирование заявило о себе в августе 2019 года на фоне предполагаемых ударов Израиля по проиранским формированиям. После убийства Касема Сулеймани группировка предлагала вознаграждение в размере до 50 тысяч долларов тем, кто предоставит сведения о бизнесменах из США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Великобритании. Позднее также поступали угрозы в адрес граждан Швеции и Франции.

Ранее иракский премьер заявил в беседе с изданием Asharq Al-Awsat, что некоторые группировки, такие как «Сарая ас-Салям» («Бригады мира»), «Асаиб Ахль аль-Хак» и «Катаиб имама Али», уже передали государству большую часть своего вооружения.

* Организация признана террористической и запрещена в России