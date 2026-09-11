Услугой 5G в России сейчас реально могут воспользоваться порядка 5 млн человек, а к середине 2027 года сети пятого поколения будут доступны 30—35 млн абонентов. Такую оценку в беседе с RTVI дал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

О коммерческом запуске 5G Минцифры объявило 11 сентября. На старте технология заработала в 16 городах — от Москвы и Петербурга до Красноярска; услуги оказывают МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2. До конца 2026 года прорабатывается подключение еще 50 городов. Доступ к услуге в ближайшее время получат около 10 млн человек, следует из данных ведомства. «Интерфакс» уточняет, что это население охваченных городов, а не число абонентов с устройствами, поддерживающими новый стандарт.

Фактической эту цифру аналитик не считает.

«Адресная аудитория, про которую Минцифры сейчас говорит, на сегодня — это 10 млн человек потенциально. Я думаю, что в реальности те, кто могут воспользоваться, в силу моделей, что это не iPhone и прочие вещи, — это 5 млн человек. К середине будущего года это уже будет 50 млн человек», — сказал он.

Дальше, по его словам, охват будет расти вместе с географией.

«Мы идем из крупных городов в города более мелкие. Так всегда связь развивается — из миллионников идем в 500 тысяч плюс. И вот уже из этих 50 млн человек, в силу конфигурации рынка, устройств, эта услуга будет доступна где-то 30—35 миллионам человек в реальности. То есть проникновение будет расти постепенно, но это нормально, это всегда так и везде происходит», — добавил Муртазин.

Собеседник RTVI уточнил, что технически все было готово задолго до решения властей.

«Инфраструктура у нас уже 8 лет как 5G-ready, что и позволило после неожиданного решения в конце августа запустить буквально за 10 дней сети в России. То есть это было политическое решение не запускать, условно, 5G — якобы частоты военные, еще что-то», — пояснил эксперт.

Речь о решении Госкомиссии по радиочастотам, разрешившей операторам «большой четверки» задействовать под новый стандарт существующие базовые станции, ранее выделенные под LTE частоты и иностранное оборудование, установленное до 1 сентября 2026 года.

«То есть у нас все переиграли, что было в предыдущие годы, дезавуировали всю информацию. Это политическое решение. Обещали до конца года 5G запустить, вице-премьер Григоренко об этом говорил. В итоге отменили все планы, которые были до того, и запустили на том, что есть», — отметил собеседник RTVI.

Фактически пересмотрен был не срок, а диапазон. Изначально под пятое поколение отводили 4,8—4,99 ГГц, в конце августа полосу расширили до 4,63—4,99 ГГц. Стартовать же операторы решили на действующих частотах LTE — 2100 МГц.

Этот диапазон Муртазин называет наиболее эффективным из доступных — притом что «золотым» участком спектра операторы годами называли 3,4—3,8 ГГц, занятый силовыми структурами. А выделенные под 5G частоты около 4,9 ГГц, по его оценке, поддерживает лишь несколько процентов пользовательских устройств. Поэтому прежние предупреждения о недоступности новой сети владельцам американских гаджетов он считает частично устаревшими — причина, по его мнению, в другом.

«Но iPhone не работают в России, потому что Apple ушел с российского рынка, это их проблема. Ну, или наша проблема, как посмотреть. Samsung пока не работает, потому что они поддерживают только официальные запуски сетей. Соответственно, 1,5—2 месяца — и придет обновление по воздуху, 5G-поддержка включится для российского рынка. Ну и надо включить 5G, естественно, в меню телефона», — рассказал аналитик.

В сообщении Минцифры при этом говорится, что в перечисленных городах сервисами «в самое ближайшее время» смогут пользоваться все владельцы устройств на платформе Android, а доступ для iPhone зависит от решения Apple.

Массовый переход на азиатские модели, по его наблюдениям, уже состоялся: «У нас уже почти 80% рынка — это китайские смартфоны. Из коих с поддержкой 5G — большинство».

Работа на LTE-частотах, рассчитывают в ведомстве, даст прирост пропускной способности сетей на 20—25% в ближайшие годы. Выигрыш от нового стандарта, уверен Муртазин, получат и те, кто на него не перейдет.

«Чем больше абонентов 5G, тем меньше будет нагрузка на сеть для всех остальных. То есть даже в LTE скорости могут подрасти. Простой пример: вы загружаете какой-нибудь большой файл, у вас рвется связь, перезагрузка идет, докачка не поддерживается и прочее-прочее — это дополнительная нагрузка на сеть. Если вы пользуетесь 5G, файл успевает проскочить за короткий срок, и поэтому, собственно говоря, вы получаете преимущество, которое дает вам возможность пользоваться сетью быстрее», — заключил эксперт.