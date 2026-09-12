Радикально сфальсифицировать итоги выборов в России технически невозможно: официальные результаты голосования обязаны публиковать на каждом избирательном участке. Об этом рассказал объявленный иноагентом политик, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин* в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

Надеждин* связал это с законом о выборах, над которым, по его словам, он работал в начале 2000-х вместе с тогдашним главой Центризбиркома Александром Вешняковым. Политик утверждает, что документ с тех пор многократно правили, но заложенная основа сохранилась — в том числе требование обнародовать итоги голосования на каждом участке. Таких участков в стране около 90 тысяч, сказал он.

«Я вместе с Вешняковым и Застрожной (это Центризбирком начала нулевых) писал закон о выборах, который до сих пор действует. Его там 100 раз перекорежили, но вот база сама она есть. И, кстати, кое-что из того, что я вписал в этот закон, сейчас очень сильно мешает фальсификации выборов. Если за что мне и давать орден «За заслуги перед Отечеством», то вот за это. Я очень сильно так написал, что в России сфальсифицировать выборы гораздо труднее, чем, например, в Беларуси», — заявил политик.

В Беларуси, по версии Надеждина*, итоговые цифры можно было зафиксировать сразу на бумаге, а в России тому, кто захочет изменить результат, придется работать с каждым участком по отдельности.

Свою логику политик пояснил на примере урны для голосования. Если в ней лежат сто бюллетеней за одну партию и триста за другую, то добавить голоса можно, а изъять уже опущенные — нет.

Утверждение, что на выборах «рисуют, что хотят», Надеждин* назвал «мифом». Корректировка результатов, по его словам, возможна, но ее масштаб ограничен и зависит от реальной явки: чем больше людей придет на участки, тем меньше останется пространства для вмешательства. Подправить цифры, считает политик, можно на уровне территориальных избирательных комиссий, но после ввода данных в ТИК результат меняться уже не будет — дальше идет арифметика. Сужает возможности и присутствие наблюдателей: чем их больше, тем труднее менять итоги голосования, сказал он.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут 18—20 сентября.

*признан иноагентом в РФ