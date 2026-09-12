Ключевая нефтепроводная система Саудовской Аравии была атакована снарядами с беспилотников, что привело к пожарам на насосных станциях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило в пятницу в сообщении, опубликованном на его веб-сайте, что трубопровод подвергся нападению и «был остановлен в качестве меры предосторожности».

МИД Саудовской Аравии опубликовал заявление, осуждающее «атаку на газопровод Восток-Запад в районах Эр-Рияда и Медины, совершенную несколькими беспилотниками из Ирака, в результате которой пострадали люди и был нанесен некоторый ущерб, который в настоящее время устраняется».

«Королевство поясняет, что, исходя из просьбы премьер-министра Ирака предоставить братскому иракскому правительству возможность принять необходимые меры для предотвращения нападений с иракской территории на Королевство и соседние страны, Королевство решило не отвечать на данном этапе в поддержку усилий иракского правительства», — говорится в коммюнике.

В заявлении Минэнерго Саудовской Аравии говорится, что в четверг трубопровод «подвергся многочисленным атакам», в результате которых «пострадало несколько человек». В заявлении также отмечается, что ремонтные бригады «принимают необходимые меры для обеспечения безопасности трубопровода и оценки его состояния».

Один из источников CNN заявил, что удар был нанесен дронами, летевшими из Ирака. При этом пока неизвестно, кто именно стоит за атакой и повреждены ли участки самого трубопровода. Сроки восстановления также не называются.

Атака сигнализирует о растущих угрозах для нефтяных ресурсов королевства и его экспортных возможностей на фоне продолжающейся войны с Ираном, говорится в статье.

Предварительный анализ показал, что пострадали насосные станции, расположенные рядом с самим трубопроводом, сообщил один из американских чиновников. На спутниковом снимке видны обширные повреждения от пожара на одной из насосных станций, а на снимке другой насосной станции, сделанном в четверг, виден небольшой пожар, поднимающий клубы густого черного дыма.

Спутники зафиксировали девять крупных пожаров вблизи саудовского нефтепровода «Восток — Запад» в четверг, хотя, по данным источников, как минимум шесть из них, вероятно, соответствуют факельным ямам, где нефть и газ сжигаются в аварийных ситуациях.

С начала войны США и Израиля с Ираном этот трубопровод приобрел для королевства ключевое значение. Саудовская Аравия перенаправила около 5 млн баррелей нефти в сутки, которые предназначались для танкеров в Персидском заливе, поскольку Иран фактически закрыл Ормузский пролив. Теперь эта нефть идет по трубопроводу «Восток — Запад» в порт Янбу на Красном море.

Однако с учетом заявлений хуситов о намерении атаковать любые саудовские суда, пытающиеся пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, этот маршрут экспорта также может оказаться под угрозой. По словам американских чиновников и экспертов, восстановление насосных станций может оказаться менее затратным, чем ремонт серьезных повреждений самого трубопровода.

Атака на трубопроводную систему совпала с тем, что Саудовская Аравия сообщила ОПЕК о резком падении добычи нефти в прошлом месяце до самого низкого уровня с 1990 года.

На этой неделе цены на нефть превысили $100 за баррель на фоне резких колебаний, вызванных событиями на Ближнем Востоке. Правительство Саудовской Аравии и государственная нефтяная компания Aramco не ответили на запросы о комментариях. Госдепартамент и Белый дом также не отреагировали на запросы. Центральное командование США отказалось комментировать инцидент.

Американские чиновники работают над сбором разведданных о произошедшем, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Хотя источник атаки остается неясным, связанные с Ираном группировки в Ираке и ранее использовали дроны для атак на Саудовскую Аравию, отметил старший директор иранской программы Фонда защиты демократий (Foundation for Defense of Democracies) Бехнам Бен Талеблу.

По его мнению, это может быть частью более широкой иранской стратегии по использованию своих прокси-сил, чтобы подтолкнуть арабские страны к отказу от американского военного присутствия в регионе.

В конце июля министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман встречался в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Тогда он передал оценку королевства о продолжающейся войне США с Ираном: Тегеран будет стремиться создать рычаг давления через эскалацию и попытается задействовать оставшихся прокси — милиции в Ираке и хуситов.