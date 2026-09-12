Канада выделит Киеву около $40,1 млн на поддержку участников боевых действий и их семей, а также запустит совместное с Украиной производство дронов. Об этом сообщил канадский премьер-министр Марк Карни, слова которого приводит официальный сайт правительства страны.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского. Стороны подписали две декларации — о столетнем партнерстве и об усилении оборонного и security-сотрудничества, а также выпустили совместное заявление.

В рамках нового партнерства Канада создает национальный цифровой маркетплейс дронов Defence Drone Initiative Marketplace (DDIM). Система, основанная на модели украинского Brave1, призвана будет обеспечить быструю и непрерывную поставку выпускаемых на Украине беспилотников для Вооруженных сил Канады и Канадской береговой охраны.

Канада уже заключила первые контракты на сумму до $50 млн, что предусматривает увеличение количества дронов, стоящих на вооружении канадских ВС, в 10 раз. При этом Оттава намерена нарастить мощности для производства миллионов дронов в течение двух лет.

«Канада и Украина заключили новое партнерство, которое обеспечит Вооруженные силы Канады передовыми возможностями в сфере дронов, создаст рабочие места по всей Канаде и поддержит Украину в ее борьбе за справедливый и прочный мир», — заявил Карни.

Кроме того, Канада и Украина подписали долгосрочное межправительственное партнерство по совместному производству беспилотных систем, технологий противодействия дронам и приоритетных боеприпасов. Оно, как заявлено в пресс-релизе кабмина, объединит украинский боевой опыт с канадским производством, программным обеспечением и искусственным интеллектом.

Среди дополнительных канадских инвестиций в оборону Украины — около $350 млн на поставку перехватчиков ПВО через программу JUMPSTART, а также почти $23 млн на укрепление безопасности и противодействие гибридным угрозам.

Канада также выделит средства на поддержку энергетической инфраструктуры Украины:

около $435 млн в виде новых кредитных гарантий для Европейского банка реконструкции и развития,

$200 млн льготных кредитов через Export Development Canada,

дополнительно $10 млн в Украинский энергетический фонд,

$2 млн на совместную программу с Международным энергетическим агентством.

С учетом новых обязательств общий объем многосторонней помощи Канады Украине с 2022 года превысит $26 млрд.