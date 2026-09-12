Гёте-Институт прекращает работу в России с 13 сентября, и уже с 12 сентября проведение экзаменов по немецкому языку «приостанавливается на неопределенный срок». Об этом говорится на его сайте. Как узнал RTVI, такие же оповещения получили на электронную почту те, кто должен был сдавать экзамен на этих выходных и на следующей неделе, — с уточнением, что всем записавшимся автоматически вернут деньги. Последние россияне, успевшие пройти тестирование, подтверждаемое сертификатами международного образца Goethe-Zertifikat, сделали это в пятницу, 11 сентября.

«11 сентября 2026 года Центр немецкого языка в Москве (официальный партнёр и экзаменационный центр Гёте-Института. — Прим.RTVI) получил официальное уведомление о приостановлении сотрудничества между Гёте-Институтом и экзаменационными центрами в России. В связи с этим проведение экзаменов приостанавливается с 12 сентября 2026 года на неопределенный срок. Мы искренне благодарим вас за доверие и интерес к нашим экзаменам и надеемся на понимание», — говорится на сайте Немецкого культурного центра имени Гёте.

Один из москвичей, который должен был сдавать экзамен на уровень B2 в следующую пятницу, 18 сентября, рассказал RTVI, что такое же письмо пришло ему на почту — с дополнительным оповещением, что «деньги за участие в экзамены будут возвращены автоматически в течение трех рабочих дней, оформлять заявление на возврат не нужно».

В пятницу, 11 сентября, в Москве последний раз провели тестирование в стенах Гёте-Института — на продвинутый уровень С1. В эту субботу был запланирован экзамен для начинающих A1, но он уже не состоится. Запись прекратилась во всех российских городах, где действовали экзаменационные центры Гёте.

Между тем еще на этой неделе оставалась надежда, что курсы и экзамены по немецкому все же останутся. В посольстве Германии в Москве 8 сентября сообщили RTVI, что «рассматривается возможность и в будущем предлагать языковые курсы и экзамены с выдачей сертификатов» (Goethe-Zertifikat, подтверждающих уровни от А1 до С2) по немецкому языку в России. И до последнего запись на них была открыта, даже после того, как стало известно, что Гёте-Институт закрывается.

Такое решение российская сторона приняла в ответ на решение правительства ФРГ закрыть Российский дом науки и культуры («Русский дом») в Берлине — деятельность российских и германских культурных центров взаимно регулируется общим соглашением от 2011 года. Правительство ФРГ приняло решение его расторгнуть — об этом 1 сентября объявили главы МВД и МИД ФРГ.

Александр Добриндт и Йохан Вадефуль выступили с совместным заявлением, обвинив Россию в причастности к диверсии в аэропорту Лейпцига, где в ночь с 4 на 5 августа вблизи украинского грузового самолета был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Москва отвергла эти обвинения, обвинив Берлин в «новом витке эскалации».

И хотя денонсация соглашения вступает в силу только в июне 2027-го, «Русскому дому» было предписано закрыться уже с 13 сентября — тогда же закрываются все филиалы Гёте-Института в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Также с 18 сентября по требованию немецкой стороны будет закрыто генконсульство России в Бонне, в ответ с этой же даты российская сторона отзывает согласие на работу генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге.

А еще 18 сентября закроется Немецкая школа в Санкт-Петербурге.