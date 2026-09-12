В Болгарии второй раз за месяц загорелся склад боеприпасов оружейного предприятия ЕМКО. Пожар произошел вечером 11 сентября у села Горни Вырпишта в Габровской области, жители окрестностей слышали серию взрывов; людей на объекте в момент ЧП не было, сообщает Dnes.bg.

По данным МВД Болгарии, угрозы для населения и работников предприятия нет. Ближайший населенный пункт расположен более чем в километре от хранилища. Управляющий ЕМКО Славчо Димиев подтвердил БНТ, что там хранятся боеприпасы и пороха.

На место направили три пожарных расчета, район оцеплен. Пламя, по данным СМИ, распространялось в сторону соседних населенных пунктов.

Причины происшествия пока не названы. На место выехали министр внутренних дел Иван Демерджиев и главный секретарь МВД Любомир Николов.

ЕМКО основана в 1992 году и контролируется оружейным торговцем Эмилияном Гебревым. Продукция компании ориентирована на экспорт: поставки шли на Ближний Восток, в Африку, Азию и Грузию, а в последние годы ее имя связывают с оборонными контрактами с Украиной, отмечает Fakti.bg. Сам Гебрев в 2021 году признал в интервью The New York Times, что ЕМКО поставляла военное оборудование Киеву после 2014 года.

Это второе подобное ЧП на площадках компании за месяц. Вечером 10 августа на складе ЕМКО у села Белица вспыхнул пожар, вслед за которым прогремела серия взрывов. Постройку уничтожило, огонь перекинулся на прилегающий лес, эвакуировали всех 300 работников и жителей ближних сел, периметр оцепили в радиусе 10 км. Пострадавших не было. Позже на местности нашли 60 неразорвавшихся боеприпасов и около двух тонн металлических обломков.

Местные власти сначала заявили, что загорелась автоцистерна с топливом. Однако позже прокуратура Габрово сообщила, что проверяет несколько версий августовского ЧП: умышленный или неосторожный поджог, изменение свойств компонентов при производстве, а также возможные нарушения правил охраны труда и безопасности при изготовлении, перевозке и хранении боеприпасов.