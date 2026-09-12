В Венгрии владельцам дизельных автомобилей мощностью менее 150 л. с. выплатят по 20 тыс. форинтов ($64) до конца года, чтобы компенсировать резкий рост цен на топливо. Об этом в соцсетях сообщил премьер страны Петер Мадьяр.

Топливо в республике подорожало до четырехлетнего максимума после частичного закрытия Ормузского пролива из-за войны США и Ирана. Ситуацию усугубило то, что цены на заправках теперь свободные: госрегулирование, введенное в марте прежним кабинетом, правительство Мадьяра отменило в июне, вернувшись к рыночному механизму. Сам премьер возглавил кабинет в мае, сменив Виктора Орбана после победы партии «Тиса» на апрельских выборах.

Как отмечает Bloomberg, выплаты получат владельцы около миллиона таких автомобилей, но не более чем за одну машину у одного хозяина. Платежи будут разбиты на равные суммы по 5 тыс. форинтов ($16) до декабря включительно.

На субсидию могут претендовать и фермеры с самозанятыми, если рабочая машина оформлена на них, а вот хозяевам более мощных автомобилей не полагается ничего.

«Мы выбрали такую форму поддержки, которая поможет тем, кто в ней нуждается, но не приведет к нехватке топлива и не обойдется бюджету еще в 50-100 миллиардов форинтов», — заявил Мадьяр.

Общую стоимость программы он не назвал. По расчетам Bloomberg, если миллион машин принадлежит миллиону человек, мера потянет примерно на 20 млрд форинтов ($64 млн).

Заправить на эти деньги получится немного: при цене около 700 форинтов за литр, которую дизель преодолел в начале сентября, 20 тыс. хватит на 28—29 литров.

Оппозиция на фоне подорожания требует вернуть государственный контроль. Мадьяр отверг такой вариант, заявив, что это подорвет и без того ограниченный бюджет, спровоцирует дефицит поставок в ближайшие недели и подтолкнет граждан к «топливному туризму».