Всемирная федерация водных видов спорта World Aquatics обязала страны, принимающие международные соревнования, письменно гарантировать, что их власти не станут препятствовать выдаче виз спортсменам из России и Беларуси. Об этом генсекретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин рассказал на конференции «Экспо Баскет», сообщает телеграм-канал «Росконгресс Спорт».

В апреле World Aquatics полностью отменила ограничения для россиян и белорусов: атлеты выступают на ее турнирах в национальной форме, под флагом и с гимном, наравне со спортсменами из других стран. Плавание стало первым крупным олимпийским видом, пошедшим на такой шаг.

«Мы добились от World Aquatics решения на президиуме о том, что страны, которые берут на себя проведение больших международных стартов, должны обязательно подписать согласие, что правительство стран не будет мешать русским и белорусским спортсменам получать визы, что не будет абсолютно никакого давления», — заявил Габдуллин в ходе выступления на сессии «Командная работа как формула победы» юбилейной конференции «Экспо Баскет».

Нарушителям грозит потеря соревнований: по словам генсека, федерация вправе забрать право на чемпионаты, первенства и кубки и передать их государствам, лояльным к российским и белорусским атлетам. По его словам, этого удалось добиться благодаря личным связям главы ФВВСР Дмитрия Мазепина с руководством World Aquatics.

Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила RTVI, что возвращение россиян идет не без попыток «строить козни»: гимнастке Ангелине Мельниковой визу выдали за пару дней до старта чемпионата Европы, где она взяла медаль, а другую олимпийскую чемпионку так и не допустили. Это, по ее оценке, «не политика, а страх перед конкуренцией».