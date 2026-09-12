Планы президента США Дональда Трампа по строительству бального зала на территории его гольф-курорт в ирландском Дунбеге оказались под угрозой из-за крошечного моллюска, сообщает Financial Times (FT). Интрига накалилась в преддверии турнира, на который политик планирует прибыть лично.

Речь идет о Vertigo angustior — узкоротой земляной улитке длиной 1,6—2,4 мм, одном из мельчайших моллюсков Европы. Этот вид обитает преимущественно на заболоченных участках с высокой, но равномерной влажностью, питаемых проточными грунтовыми водами — именно такие условия сложились в ирландских дюнах, где находится курорт Трампа.

Проект строительства бального зала на 320 гостей продвигает сын президента Эрик Трамп, заранее называя его «эффектным» и «лучшим в стране».

Курорт ориентирован на состоятельных туристов-гольфистов: раунд игры обходится почти в €600, а в меню завтраков есть черная икра. Один трехкомнатный люксовый номер на территории курорта был продан в этом году почти за €1 млн. По оценкам местных властей, турнир Irish Open принесет деревне €10 млн экономической выгоды.

Совет графства Клэр одобрил строительство в феврале при условии, что застройщик представит план восстановления популяции улитки, но несколько дней спустя на это решение подали апелляцию.

Ее автор — 76-летний Лиам Мэдден из графства Лонгфорд, живущий более чем в 200 км от Дунбега. По данным Washington Post (WP), этот человек известен своей способностью «торпедировать» сотни, если не тысячи, девелоперских проектов по всей Ирландии — в частности, ранее он добился отклонения плана постройки защитной стены на том же курорте.

«Если есть Бог на небесах, я выиграю апелляции по планированию и прославлюсь на этом. Джо Байден обыграл Дональда Трампа один раз. Я обыграл его два раза», — пообещал Мэдден журналистам.

Помимо угрозы улиткам, автор апелляции указал и на другую проблему проекта — отсутствие разрешения на площадки для вертолетов, лопасти которых могут представлять угрозу для охраняемого вида летучих мышей. Сам Трамп, как ожидается, прибудет на курорт именно на вертолете.

«Почти полное исчезновение некогда процветавшего вида — это возмутительно. Еще один охраняемый вид — летучие мыши — теперь оказывается в центре этого дела», — заявил Мэдден.

Как сообщает ирландское издание The Journal, комиссия по планированию (An Coimisiun Pleanala) в конце августа затребовала у застройщика — компании TIGL Ireland Enterprises Ltd — дополнительные отчеты, включая гидрогеологическую оценку возможного влияния строительства на подземные воды и ареал обитания Vertigo angustior.

По данным комиссии, популяция улиток в особо охраняемой зоне Carrowmore Dunes находится в стадии терминального упадка, поскольку этот вид крайне чувствителен к изменениям гидрологии и микроклимата на участке.

На сбор отчетов застройщику дали срок до 29 октября. Из-за этого итоговое решение по апелляции Мэддена, которое планировалось вынести 25 ноября, могут отложить.

TIGL Ireland Enterprises подала встречную апелляцию.

По оценке FT, Ирландия оказалась в непростом положении: страна зависит от налогов американских транснациональных корпораций и старается не раздражать президента США, хотя многие ирландцы недовольны его политикой — от военных конфликтов до экологических решений.

Согласно опросу, на который ссылается издание, 69% респондентов заявили, что не поддерживают визит Трампа. В Дублине и Дунбеге протестующие готовили американскому лидеру «Великий ирландский антиприем».

История тянется еще с 2014 года, когда Трамп приобрел ирландский курорт, находившийся в процессе банкротства после обвала пузыря на рынке недвижимости. Тогда бизнесмен пообещал стать «другом» крошечной улитки.

Однако, по словам директора экологической организации Friends of the Irish Environment Тони Лоуза, популяция Vertigo angustior в Дунбеге — когда-то крупнейшая в Ирландии — при Трампе резко сократилась из-за дренажных работ и регулярной подрезки травы на территории поля для гольфа.

«Такие друзья, как Трамп, нам не нужны», — возмутился Лоуз.

Эколог отметил, что остатки раковин улиток поддерживают биоразнообразие в этой бедной кальцием местности, помогая местным морским птицам формировать более прочную яичную скорлупу.

Еще до того, как курорт перешел в собственность Trump Organization, организация Лоуза уже добивалась защиты улиток через суд: по его решению состояние популяции должно было «поддерживаться или улучшаться», а мировое соглашение предусматривало даже назначение отдельного эксперта-куратора по улиткам.

Несмотря на все эти споры, отношение жителей Дунбега к проекту Трампа остается в целом благожелательным.

«Я разделяю экономику и политику», — поделился 79-летний бывший учитель начальной школы Джеймс Гриффин, который украсил свой двор мячами для гольфа в честь предстоящего турнира.

По его мнению, бальный зал расширит возможности для жителей деревни с населением 279 человек, расположенной в паре километров от курорта Трампа.

Владелица деревенского магазина Рита Макинерни напомнила, что бальный зал был частью планов местного сообщества еще до того, как Трамп купил курорт, и на его территории уже установлен шатер для свадеб и торжеств.

Имон Воэн — владелец паба Morrissey’s, где сыновья Трампа Эрик и Дональд-младший в 2019 году угощали местных жителей выпивкой, считает, что круглогодично работающий бальный зал создаст эффект домино для местного бизнеса. Он выразил надежду, что власти найдут компромисс, предусмотрев смягчающие меры для защиты улитки без сворачивания проекта.