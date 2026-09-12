В результате атак БПЛА в Тольятти (Самарская область) один человек госпитализирован, а в Таганроге (Ростовская область) при падении обломков дронов загорелось несколько нежилых построек. Об этом сообщили региональные и городские власти.

Ночью в Самарской области вводился режим «Беспилотная опасность». Губернатор Вячеслав Федорищев позднее сообщил, что «враг предпринял попытку атаки на промышленные предприятия Самарской области». По его словам, погибших нет, есть повреждения нескольких многоквартирных домов, для их жильцов открыт пункт временного размещения.

Основной удар пришелся на Тольятти. Как уточнил глава города Илья Сухих, в одном из районов выбиты окна в нескольких многоэтажках, местных жителей эвакуировали. Коммунальные службы работают в штатном режиме, заверил мэр.

В Ростовской области, по данным губернатора Юрия Слюсаря, за ночь уничтожено более 70 беспилотников — в Таганроге, Таганрогском заливе и одиннадцати районах. Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, что город «подвергся массированной воздушной атаке».

«Силами ПВО уничтожены БПЛА над городом. Есть очаги возгорания. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле будет уточняться», — написала она в соцсети «ВКонтакте».

UPD: Позднее Камбулова рассказала, что в результате падения обломков БПЛА произошел пожар «на четырех коммерческих объектах», также были повреждены здания (какие именно, не уточняется). «На местах продолжают работать экстренные службы: спасатели, полицейские и специалисты МЧС. Ведется ликвидация открытого горения. Создана специальная комиссия для проведения оценки причиненного ущерба. Специалисты приступают к работе», — уточнила глава города.

Белгородская область за минувшие сутки подверглась 179 атакам, отчитался врио губернатора Александр Шуваев. Под удар, по его информации, попали 13 округов, а противник с дронов сбрасывал взрывные устройства. В общей сложности над регионом были сбиты и подавлены 146 беспилотников, добавил Шуваев.

В результате атаки в Белгородском округе погибла местная жительница, уточнил он. Еще 14 человек получили ранения, в том числе четверо детей; двое взрослых и двое детей находятся в тяжелом состоянии.

Всего с 20:00 мск 11 сентября до 8:00 мск 12 сентября системы ПВО перехватили и уничтожили 230 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России. Дроны сбивали в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.