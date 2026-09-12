Сотни просителей убежища, которых Великобритания депортировала во Францию по соглашению «один за одного», пропали без вести. Среди них по меньшей мере 41 ребенок, сообщили правозащитные организации, чьи данные приводит The Guardian.

Пилотную программу возвращения мигрантов, прибывших через Ла-Манш на маленьких лодках, летом 2025 года представили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон. Стармер назвал эту схему «прорывной»: по условиям договора Лондон принудительно отправляет просителей убежища обратно во Францию в обмен на легальный прием Британией других мигрантов.

Соглашение истекает 1 октября, и пока неизвестно, будет ли продлеваться. По данным Guardian, министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд настаивает не просто на пролонгации, но и на расширении программы, а французские власти хотят распространить схему на всю Европу, чтобы не принимать мигрантов, пересекающих Ла-Манш, в одиночку.

Как рассказал Guardian один из французских политиков, попытки Парижа привлечь другие европейские страны к разделению этой нагрузки пока сталкиваются с отказом.

С момента запуска программы в сентябре 2025 года во Францию вернули около 1,4 тысячи человек, прибывших в Британию на лодках. Это лишь 4% от 32 тысяч мигрантов, пересекших Ла-Манш с момента подписания соглашения. При этом многие из тех, кто потом вернулся в Британию повторно, в эту статистику не попали — теперь они живут там, скрываясь от властей.

Лондон и Париж уже внесли в договор изменения, чтобы тех, кто попытается вернуться в Британию на грузовиках, можно было опять депортировать во Францию.

По словам французских политиков, с властями страны до сих пор поддерживают связь лишь около 200 из принудительно возвращенных мигрантов. Остальные, судя по всему, ушли в подполье в разных странах Европы.

Журналисты Guardian опросили десятки депортированных, которые вернулись и живут в Европе нелегально. По их словам, французские чиновники проявляли к ним враждебность, оказывали давление с целью убедить вернуться на родину и угрожали высылкой в другие страны ЕС, которые мигранты проехали транзитом по пути во Францию, — например, в Болгарию.

В британском МВД заявили, что дальнейшая судьба беженцев после депортации во Францию — дело французских властей. МВД Франции отказалось комментировать сообщения об исчезновениях мигрантов.

На этой неделе в британском парламенте состоялась встреча, организованная генеральным докладчиком парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам убежища и миграционной политики Майком Джерманом и новым председателем объединенного парламентского комитета по правам человека Алексом Собелом.

Представители неправительственных организаций, работающих с мигрантами, рассказали парламентариям об исчезновениях людей и других проблемах, связанных с этой схемой.

Директор Humans For Rights Network* Мэдди Харрис сообщила, что несколько некоммерческих организаций совместно составили список как минимум из 41 ребенка и подростка, которых, по их данным, незаконно вернули во Францию. По закону задерживать несовершеннолетних без сопровождения в центрах для взрослых нельзя, и на несовершеннолетних действие договора не распространяется.

В министерстве внутренних дел Британии назвали эти обвинения безосновательными.

«Это категорически не соответствует действительности. Никто не был возвращен во Францию, чей возраст оспаривается. Каждому задержанному сообщают о его праве на юридическое представительство и о том, как его можно получить, в течение 24 часов после прибытия в центр временного содержания. Оценка возраста проводится для защиты наших границ и одновременно для того, чтобы те, кто действительно младше 18 лет, получали соответствующую поддержку», — заявили в ведомстве.

Однако Независимые наблюдательные советы по тюрьмам и местам содержания (IMB) сообщают, что почти сто детей были опознаны как незаконно задержанные в качестве взрослых в рамках этой программы. Исполняющая обязанности председателя IMB Джейн Лич, присутствовавшая на встрече в парламенте, заявила, что некоторых беженцев хватают незаконно, поскольку министерство внутренних дел «задерживает больше, чем способно вывезти».

Харрис назвала принудительное возвращение детей во Францию без сопровождения «постыдным».

«Мы поддерживаем многих детей, задержанных в рамках этой программы, и пытаемся добиться их освобождения. Однако как минимум 41 ребенок был вывезен из Великобритании во Францию, и их нынешнее местонахождение неизвестно. Большинство этих детей пережили насилие и эксплуатацию, а теперь остались без всякой защиты где-то в Европе», — возмутилась она.

Обеспокоенность выразила и координатор программ организации «Врачи без границ» (MSF)* Нихаль Осман, выступавшая на той же встрече в парламенте.

Она рассказала, что просители убежища возвращаются из Британии во Францию в «пугающем» состоянии, и у многих наблюдаются тяжелые психологические симптомы — флешбэки, острая тревожность, самоповреждения, суицидальные мысли и психические срывы.

«Мы видим, как одна травма наслаивается на другую», — сказала она.

Собел заявил, что глубоко обеспокоен продолжающимся усилением контроля на французской границе, который призван не допустить, чтобы мигранты пересекали Ла-Манш.

«Французская полиция делает то, что было бы недопустимо для британской полиции», — сказал он.

Соглашение «один за одного» остается пилотным проектом, и его будущее определится в ближайшие недели. Альтернативной схемы возвращения мигрантов пока не разработано.

* Деятельность организации признана нежелательной на территории РФ.