Партия «Альтернатива для Германии» (AfD) столкнулась с критикой в адрес своих новоизбранных депутатов в земле Саксония-Анхальт, среди которых оказались экс-агент «Штази», бывший порноактер, неоязычники и неонацисты. Об этом сообщает The Guardian.

Новые члены парламента были представлены лидером партии Ульрихом Зигмундом на недавнем брифинге в Магдебурге. Вскоре выяснилось, что у некоторых из них есть проблемы с законом, прошлое в восточногерманской тайной полиции и связи с ультраправыми сетями.

Всего в ландтаг Саксонии-Анхальт прошли 39 депутатов от AfD. Среди них, по данным немецких СМИ, оказался мужчина, который снимался в порнофильмах и был осужден за кражу постельного белья из отеля в крупных размерах.

Ранее этот человек добивался от местной газеты опровержения статьи, в которой его называли бывшим порноактером. Однако суд, напротив, подтвердил его актерское прошлое.

Немецкая Die Zeit также пишет, что мужчину отчислили из университета после обнаружения подделки школьного аттестата. Сам он утверждает, что его статус студента вуза был восстановлен по решению суда.

Еще один попавший в парламент депутат от AfD — 78-летний бывший офицер «Штази», который получил прямой мандат в своем округе. Он признал, что работал в министерстве государственной безопасности ГДР и занимался гражданами Восточной Германии, которых подозревали в желании эмигрировать. С критикой по поводу его избрания уже выступили немецкие правозащитные организации.

Двое парламентариев от AfD находятся под следствием по подозрению в попытке продолжить деятельность запрещенной ультраправой организации Artgemeinschaft — неоязыческой группы, придерживающейся националистических и антисемитских идей. Одного из них вдобавок подозревают в нарушении закона об оружии. Оба отвергают обвинения в свой адрес.

Расследование телеканала ZDF показало, что некоторые избранные депутаты от «Альтернативы для Германии» имели связи с ультраправыми группами, включая запрещенную организацию HDJ. Один из них ранее возглавлял эту группу, а советник парламентской фракции AfD написал биографию, которую назвали «одой национал-социализму».

Также, отмечает Guardian, в числе будущих депутатов есть политики со связями в России и среди сторонников движения MAGA в Вашингтоне.

Сам Ульрих Зигмунд, комментируя сомнительные эпизоды биографии своих однопартийцев, в шутку назвал их «плохими парнями», а потом сказал, что партия AfD результатов расследования по делам тех депутатов, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

На эти выходные по всей Германии запланированы протесты против «Альтернативы для Германии».