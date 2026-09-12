Усама бен Ладен рассматривал возможность атак на Великобританию за три года до терактов 11 сентября в США. Об этом говорится в рассекреченных докладах ЦРУ, которые готовились для президента США Билла Клинтона, пишет The Telegraph.

В сводке от 28 августа 1998 года указывалось, что лидер «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России) «изучал варианты дальнейших атак против США, а также Великобритании». Конкретных целей и сроков он не называл. Опираться, по оценке аналитиков, бен Ладен мог на сторонников и союзные группы как минимум в 60 странах.

Документ подготовили через неделю после операции Infinite Reach — американских ракетных ударов по объектам «Аль-Каиды» в Афганистане и Судане. В США ее считают стратегической неудачей: ключевые цели не были поражены, бен Ладен выжил. Операция стала ответом на взрывы у посольств США в Кении и Танзании 7 августа 1998 года, когда погибли 224 человека.

В декабрьской сводке того же года ЦРУ сообщало о «веских указаниях» на намерение бен Ладена атаковать США и их союзников — Великобританию и Израиль — на их территории. Если же они окажутся слишком защищенными, он мог переключиться на интересы США и их союзников в других доступных для его сети регионах.

В том же докладе говорилось о подготовке к захвату самолетов для «предстоящих антиамериканских террористических операций». В другой записке 1998 года допускалось, что связанная с бен Ладеном группа может использовать самолет со взрывчаткой для атаки на американский город.

В материалах также приводится оценка ЦРУ о вербовке молодых мусульман в Великобритании, Пакистане, Турции, на Аравийском полуострове и в других регионах. Их, как утверждали аналитики, направляли в лагеря, связанные с бен Ладеном, в Афганистане. В записке от октября 2000 года сказано, что приток участников боевых действий в Чечне создал избыток боевиков, которых бен Ладен и другие экстремисты могли привлекать для подготовки терактов за рубежом.

В документе от августа 1999 года упоминается раздражение бен Ладена после задержания британской полицией двух его подручных в Лондоне — высокопоставленного снабженца и руководителя структуры «Аль-Каиды» в Великобритании. По оценке ЦРУ, это ослабило возможности сети.

11 сентября ЦРУ рассекретило 71 аналитический материал из серии President’s Daily Brief — крупнейшую единовременную публикацию подобных документов по теме терактов 11 сентября. Ведомство сообщило, что более 100 страниц аналитики публикуются впервые. Записки — многие фрагменты в них засекречены — показывают, как менялась оценка угрозы на фоне «скудной, расплывчатой и несовершенной информации».

В терактах 11 сентября 2001 года погибли около 3 тыс. человек, в том числе 67 граждан Великобритании. По официальной версии, бен Ладен был убит в мае 2011 года во время операции США в пакистанском Абботтабаде.