Оперативники МВД при поддержке спецназа задержали нового лидера азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Видади Мустафаева. На все ушло буквально несколько мгновений. Символично, что одновременно с этим, в суд поступили материалы резонансного дела прежнего руководителя уральских азербайджанцев Шахина Шыхлински и братьев Сафаровых — их обвиняют в убийствах и покушениях. Фигурантам грозит пожизненное заключение.

Задержание Видади Мустафаева заняло минуту. Вечером 1 декабря, когда бизнесмен выходил из екатеринбургского небоскреба «Башня Исеть», его мгновенно скрутили бойцы СОБРа, после чего усадили в тонированный минивэн, который тут же сорвался с места

На данный момент МВД не дает никаких официальных комментариев о причинах задержания Мустафаева. Однако источники RTVI говорят, что незадолго до этого, были получены показания от его партнеров по бизнесу. Речь в них может идти о махинациях с земельными участками.

По словам источников, “основанием для задержания и обыска дома у Видади стало заявление гражданина Азербайджана”, не имеющего российского гражданства. Он утверждает, что Видади «похитил у него деньги путем обмана».

При этом в материалах дела отсутствуют “какие-либо доказательства: ни договоров, ни расписок, ни расшифровок телефонных переговоров — только голословное заявление”, выступил в защиту Мустафаева его соратник, председатель Комитета общественного контроля Сергей Сиов. По его словам,

“создается устойчивое впечатление, что это — спланированная провокация спецслужб Азербайджана, цель которой — очернить репутацию настоящего лидера. Лидера, который на деле доказал свою преданность интересам как азербайджанской общины, так и России».

Кто такой Видади Мустафаев?

Хотя Мустафаев имеет азербайджанские корни, он родился в Свердловске (ныне Екатеринбург).

«Садик, школа, институт. Живу в Екатеринбурге. Занимаюсь общественной деятельностью и бизнесом, связанным с юридическими вопросами», — рассказывал про себя Видади журналистам.

В Екатеринбурге Мустафаев прославился как участник нескольких криминальных историй и жесткий критик бывшего главы азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински.

Карьеру общественного деятеля бизнесмен Мустафаев начал в 2019 году, возглавив Фонд поддержки спортивных мероприятий «Возрождение». Свердловское правительство даже безвозмездно выделило ему казенное здание. Но все закончилось признанием банкротом и фонда и его главы.

В 2022 году Мустафаев становится исполнительным директором и инвестором скандального екатеринбургского «Бажов House». Здание должны были построить в 2017 году, но до сих пор у 50-ти его дольщиков нет ни ключей от своих апартаментов, ни денег вложенных в их постройку.

В конце 2024 года стало известно, что будущий глава азербайджанской диаспоры являлся посредником при передаче 10-миллионной взятки от экс-мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина сотруднику ФСБ, который обещал минимизировать последствия уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудников горадминистрации. Однако и в этом случае Мустафаев легко отделался. Он дал признательные показания и избежал привлечения к ответственности.

В последние годы бизнесмен представлялся президентом Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области. На этой должности он яростно критиковал тогдашнего руководителя землячества Шахина Шыхлински. А когда летом 2025 года Шыхлински задержали, то Мустафаев тут же занял его место, объявив себя новым лидером азербайджанцев Екатеринбурга.

Простое совпадение или нет, но в день задержания Мустафаева, следователи передали в суд материалы в отношении прежнего лидера — Шыхлински и других выходцев из Азербайджана. Всех их обвиняют в причастности к убийствам прошлых лет на территории Екатеринбурга. Самого Шахина Шыхлински обвинили в соучастии в убийствах и применении насилия в отношении представителя власти. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что задержания в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана стало началом самого крупного кризиса отношениях двух стран, и он разрешился лишь при участии президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева.