Райсуд Екатеринбурга по ходатайству следствия арестовал на два месяца лидера азербайджанцев Урала Видади Мустафаева. Следствие считает, что он обманом похитил у своего бизнес-партнера 16 млн рублей. Мустафаев вины не признает.

До начала заседания Верх-Исетского райсуда, куда с арестным ходатайством обратилось следствие, представители МВД не комментировали жесткое задержание Видади Мустафаева бойцами СОБРа. Поэтому в СМИ появлялись различные версии обвинений, которые якобы предъявлены главе азербайджанцев. Однако ни одна из них, как выяснилось позднее не подтвердилась.

Когда заседание райсуда началось, стало понятно, что, кроме родственников Мустафаева, никто из представителей диаспоры не пришел поддержать своего лидера. Впрочем, и родственники фигуранта держались настороженно и отвечать на расспросы журналистов отказывались.

Первым выступил следователь МВД, который подтвердил суду свое требование арестовать задержанного. Как следовало из выступления полицейского, начиная с 1 апреля по 1 ноября 2025 года Видади Мустафаев «путем обмана» похитил 16 млн рублей, принадлежавших его знакомому — Новрузу Садатову.

Кроме того, следователь подчеркнул, что «есть основания полагать» о причастности Мустафаева и к другим «аналогичным преступлениям, в виде хищений денежных средств путем обмана граждан». Представитель МВД при этом обратил внимание суда, что несмотря на то, что Мустафаев трудоустроен в фонде «Возрождение» — в отношении этого юридического лица открыто конкурсное производство с 31 марта 2025 года. Таким образом, Мустафаев не имеет официальных источников дохода. По версии следствия, основным источником дохода фигуранта «на протяжении длительного времени» являются «средства, полученные в результате совершения преступления».

Видади Мустафаев спокойно выслушал ходатайство, после чего заявил суду, что не признает вины, а под следствием, по его словам, он оказался из-за оговора. Лидер уральских азербайджанцев пояснил, что он действительно знаком с Новрузом Садатовым, они были бизнес-партнерами в проекте по строительству кафе на озере Шарташ в черте Екатеринбурга. Однако их отношения закончились после того, как к главе азербайджанской диаспоры «обратились два человека» якобы пострадавшие от деятельности его знакомого. «Один потерял машину, а вторая заключила фиктивный брак» — пояснил задержанный.

Узнав об этих обращениях, объяснял суду Мустафаев, его приятель «начал скрываться и не приходить на встречи».

«Заявления потерпевшими написаны. Сейчас по ним ведется проверка. Поэтому у Садатова был повод меня оговорить, чтобы самому избежать ответственности», — заявил Мустафаев.

Что касается его доходов, то задержанный пояснил суду, что он занимается «инвестиционной деятельностью», скупая долги обанкроченных предприятий: «Моя деятельность не связана с преступностью. Я не какой-то бандит, чтобы скрываться!».

Суд не принял эти объяснения и удовлетворил ходатайство следователя, отправив Мустафаева в СИЗО до 31 января 2026 года.

«Передачу денег, в таких суммах, и прочие обстоятельства уголовного дела, мой подзащитный не признает. Мы не согласны с решением суда и будем его обжаловать», — сказал его адвокат Николай Соломин.

После оглашения решения суда Видади Мустафаев отправился в СИЗО-1, в одной из камер которого уже несколько месяцев находится и бывший глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга — Шахин Шыхлинский, обвиняемый в организации убийств прошлых лет.

Корней Цвайгельт